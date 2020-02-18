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Ракетную программу ликвидируют, говорит Бутусов. СНБО - отрицает

Ракетную программу ликвидируют, говорит Бутусов. СНБО - отрицает - Фото
Испытания "Ольхи"
18.02.2020, 13:41

В СНБО отреагировали на информацию журналиста о якобы ликвидации ракетной программы

Журналист Юрий Бутусов сообщил - проект гособоронзаказа-2020 ликвидирует ракетную программу Украины, в СНБО заявили, что это "не соответствует действительности".

По словам Бутусова, сегодня на заседании СНБО рассматривается единственный конкретный документ оборонного планирования в Украине – государственный оборонный заказ.

"Проект ГОЗ, к сожалению, сворачивает все украинские ракетные программы. Вопреки требованиям действующих оборонных программ, которые никто не отменял, не предполагается закупка крупной партии ракет "Ольха", не предполагается финансирование программы "Нептун", - подчеркнул Бутусов.

Комментируя информацию о том, что новый оборонный заказ ставит крест на украинских ракетных программах ("Нептун", "Ольха"), и о том, что существует проблема с финансированием, секретарь СНБО Алексей Данилов сказал: "Это не соответствует действительности. Мы четко понимаем, что наш ракетный щит должен быть крепким. И все, что касается ракетных программ - они будут финансироваться в соответствии со всеми нормативно-правовыми актами, принятыми раньше".

На вопрос, означает ли это, что заказ будет, секретарь СНБО сказал: "Обязательно".

  • 24 июля сообщалось, что Кабмин изменил порядок утверждения государственного оборонного заказа. Теперь основные показатели заказы будут отправляться на утверждение в Совет национальной безопасности и обороны, а также в министерство экономического развития и торговли
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