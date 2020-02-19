Кривонос против нового Гособоронзаказа: дело в ракетной программе

Сергей Кривонос (фото - аккаунт в Facebook)

Заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Сергей Кривонос попросил президента Владимира Зеленского не подписывать и отправить на доработку новый Гособорнзаказ, поскольку им не предусмотрена, по его мнению, достаточная поддержка ракетной программы. Об этом он написал в Facebook.

"В течение предыдущих лет, ракетная программа была приоритетом. Сегодня, этого я не услышал", - рассказал он о вчерашнем заседании СНБО.

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По словам Кривоноса, в новом Гособоронзаказе есть проблемы с финансированием и других важных направлений: от связи до бронетехники. Он считает, что принятие заказа в нынешнем виде может привести к срыву "ключевых оборонных программ и инициатив", что ослабит обороноспособность Украины.

Он также добавил,что необходимо более подробно рассказать обществу и о новой Стратегии нацбезопасности и обороны, поскольку на основании именно этого акта разрабатываются доктринальные документы в сфере безопасности.

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