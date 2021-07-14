Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 14 июля

1. ВЕРХОВНЫЙ СУД ОТМЕНИЛ УКАЗ ЗЕЛЕНСКОГО ПО ТУПИЦКОМУ. ОП ЭТО РЕШЕНИЕ НЕ ПРИЗНАЕТ. Верховный суд отменил указ президента Владимира Зеленского, которым тот отменил назначение Александра Тупицкого на должность главы Конституционного суда. В Офисе президента заявили, что выполнять решение ВСУ не будут и пообещали подать апелляцию (Подробнее).

2. ВЕРХОВНАЯ РАДА УТВЕРДИЛА РЕСТРУКТУРИЗАЦИЮ ГАЗОВЫХ ДОЛГОВ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Депутаты Верховной Рады 303 голосами приняли во втором чтении законопроект №3508-д о реструктуризации долгов за газ теплокоммунэнерго (ТКЭ) и водоснабжающих предприятий (Подробнее).

3. НБУ НАЧИНАЕТ ОТМЕНЯТЬ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ. Национальный банк планирует постепенно отменить требование для юридических и физических лиц-предпринимателей о покупке иностранной валюты только под обязательства (Подробнее).

4. СПУСТЯ ГОД. КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ПРИЗНАЛ КОНСТИТУЦИОННЫМ ЯЗЫКОВОЙ ЗАКОН. Конституционный суд Украины признал конституционным закон об украинском языке (Подробнее).

5. СДЕЛКА НА $10 МЛРД: ЯПОНСКАЯ HITACHI КУПИЛА КРУПНУЮ IT-КОМПАНИЮ С ОФИСАМИ В УКРАИНЕ. Японская Hitachi Global Digital Holdings Corporation (подразделение Hitachi Group) завершила приобретение крупной американской IT-компании GlobalLogic, которая имеет офисы в Украине (Подробнее).

6. СУД ОТКРЫЛ ДЕЛО О БАНКРОТСТВЕ ЗАВОДА БОГДАН. 13 июля Хозяйственный суд Днепропетровской области открыл производство по делу о банкротстве дочернего предприятия "Автобусный завод "Богдан" (Подробнее).

7. ЕС ХОЧЕТ ЗАСТАВИТЬ ВСЕХ ПЛАТИТЬ ЗА ВЫБРОСЫ СО2: ЧТО ПРЕДЛАГАЕТ ЕВРОКОМИССИЯ. Европейская комиссия 14 июля представит крупный пакет законодательных предложений для достижения одной из главных своих целей – сократить выбросы углекислого газа странами-членами ЕС на 55% к 2030 году (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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