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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 августа

Цей матеріал також доступний українською
25.08.2021, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 25 августа - Фото

1. ПЯТЬ СТРАН БУДУТ СОБИРАТЬ ДЕНЬГИ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ ВЛИЯНИЯ РОССИИ НА УКРАИНУ. Великобритания, Канада, Швеция, Швейцария и США создают фонд для сбора средств, чтобы смягчить дестабилизирующее влияние России в южных и восточных регионах Украины (подробнее).

2. ДЕЛО ПРИВАТБАНКА. СУД В США ОГРАНИЧИЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВОВ КОЛОМОЙСКОГО И БОГОЛЮБОВА. Канцелярский суд штата Делавэр (США) удовлетворил ходатайство АО "ПриватБанк" о сохранении активов его бывших владельцев. Суд запретил использовать американские активы бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова за пределами обычной хозяйственной деятельности (подробнее).

3. УКРАИНА ОБСУЖДАЕТ С МВФ ПРОДЛЕНИЕ ПРОГРАММЫ STAND-BY ЕЩЕ НА ПОЛГОДА. Украинские власти обсуждают с Международным валютным фондом МВФ продление текущей 18-месячной программы stand-by на полгода (подробнее).

4. ПАРАЛИМПИАДА В ТОКИО: В ПЕРВЫЙ ДЕНЬ УКРАИНА ЗАВОЕВАЛА 8 НАГРАД, СРЕДИ НИХ – 1 ЗОЛОТО. Паралимпийской чемпионкой стала Елизавета Мерешко (плавание, 50 метров, свободный стиль, класс — S6) (подробнее).

5. ПРЕЗИДЕНТ ЭСТОНИИ: НЕ СОВЕТУЮ ЭСТОНЦАМ ИНВЕСТИРОВАТЬ В УКРАИНУ. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует эстонцам инвестировать в Украину из-за риска потерять деньги (подробнее).

6. NORD STREAM 2 ПРОИГРАЛА СУД В ГЕРМАНИИ: ГАЗОПРОВОД НЕ ВЫВЕДУТ ИЗ ЗАКОНА О КОНКУРЕНЦИИ. Оператор газопровода Северный поток-2 Nord Stream 2 AG проиграл суд в Германии, в котором требовал вывести газопровод из-под действия газовой директивы ЕС. Суд не признал трубопровод исключением из правил ЕС (подробнее).

7. РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА ЗАМЕДЛИЛСЯ ДО 0,2% В ИЮЛЕ – ГОССТАТ. За месяц промпроизводство выросло на 1,3%, учитывая сезонную корректировку (подробнее).

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Вадим Ребрина
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