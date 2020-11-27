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Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 ноября

27.11.2020, 19:00
Семь главных новостей Украины и мира на 19:00 27 ноября - Фото

1. КОРОНАВИРУС. В УКРАИНЕ ВПЕРВЫЕ ВЫЯВИЛИ БОЛЕЕ 16 000 ЗАБОЛЕВШИХ ЗА СУТКИ. За прошедшие сутки в Украине выявили 16 218 заболевших COVID-19 (днем ранее – 15 331). Это рекордный показатель за все время эпидемии (подробнее).

2. ПОСЛЕ ПЕРЕГОВОРОВ С МВФ МИНФИН УМЕНЬШИЛ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НА 24 МЛРД – МАРЧЕНКО. Министерство финансов в проекте государственного бюджета на 2021 год уменьшило дефицит на сумму 24 млрд грн (подробнее).

3. МАРЧЕНКО РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ УКРАИНА НЕ ПОЛУЧИЛА И ПОЛОВИНЫ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ ЗАЙМОВ. Украина в этом году недополучила более $3 млрд от международных финансовых организаций из-за неприятия законов вовремя, и решения судей (подробнее).

4. БОЛЕЕ 10% УКРАИНСКИХ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА – ООН. Более 10% малых и средних предприятий в Украине находятся на грани банкротства и скоро уйдут из бизнеса (подробнее).

5. КАНАДСКАЯ VERMILION ОТКАЗАЛАСЬ ОТ ПРОЕКТОВ С НАФТОГАЗОМ. Канадская компания Vermilion Energy решила отказаться от участия в совместных с группой Нафтогаз проектах по освоению Балаклийского и Ивановского нефтегазоносных участков (подробнее).

6. ВЕРХОВНЫЙ СУД ПОСТАВИЛ ТОЧКУ В СПОРЕ ОЩАДБАНКА И СБЕРБАНКА РФ ЗА ТОРГОВУЮ МАРКУ. Верховный Суд не удовлетворил кассационную жалобу Сбербанка России и оставил без изменений постановление суда предыдущей инстанции, согласно которому Ощадбанк является единственным законным владельцем торговой марки "СБЕРБАНК" на территории Украины (подробнее).

7. В ИРАНЕ УБИТ ЛИДЕР ЯДЕРНОЙ ПРОГРАММЫ: ФОТО (18+). Сегодня, 27 ноября, недалеко от Тегерана был убит ведущий ученый иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде (подробнее).

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Вадим Ребрина
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