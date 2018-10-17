Семочко в 2017 году судился с главой СБУ Грицаком

Грицак Василий глава СБУ Фото: LIGA.net

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Сергей Семочко подал на Грицака в суд из-за дисциплинарного взыскания

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Нынешний замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко в 2017 году судился с главой Службы безопасности Украины Василием Грицаком. Эту информацию на заседании комитета по вопросам противодействия коррупции подтвердил замглавы СБУ Виталий Маликов, передает корреспондент LIGA.net.

Отвечая на вопрос депутата Виктора Чумака, с чем был связан судебный иск Семочко к своему руководителю Грицаку в прошлом году, Маликов ответил: "Были просчеты в служебной деятельности. Были наложены некоторые дисциплинарные взыскания. Было обжаловано это дисциплинарное взыскание".

На уточняющий вопрос, за что было наложено дисциплинарное взыскание, Маликов ответил: "Были просчеты в оперативной деятельности, за это было дисциплинарное взыскание. Все".

1 октября в программе Наші гроші журналисты обнародовали результаты собственного расследования, касающегося источников обогащения Семочко. Его семья якобы владеет тремя домами общей стоимостью около $8 млн, а предполагаемые родственники - имеют российские паспорта.

3 октября сообщалось, что НАБУ открыло уголовное дело против Семочко по статье "незаконное обогащение".