Сенат США призвали вооружить Украину "на земле, море и в воздухе"

Фото: facebook.com/ukr.embassy.usa

В комитете по иностранным отношениям Сената США одобрили к принятию проект резолюции в поддержку Украины, в том дополнительными поставками ВСУ вооружений для обороны "на земле, в море и в воздухе". Об этом сообщила в Facebook пресс-служба посольства Украины в США.

В документе отмечается необходимость продолжить жесткий санкционный режим против РФ, осуждаются ее дестабилизирующие действия против Украины. Также подтверждается позиция США: захваченный россиянами Крым никогда не будет признан российским.

Авторы текста резолюции призвали Кремль немедленно освободить пленных украинских моряков.

Также приветствуется прогресс Украины на пути к верховенству права и европейских стандартов, внедрении реформ, усилении многовекторности ВСУ. Киев поздравляют с созданием автокефальной Православной церкви Украины.

Кроме того, в проекте резолюции отмечают: российский газопровод Северный поток-2 направлен на подрыв экономической стабильности Украины и несет значительную угрозу Европе.

Ранее в США сообщали, что Сенат примет закон о санкциях против газопровода Северный поток-2.

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