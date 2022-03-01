Сенатор США: Русские отстали от графика и пытаются окружить и отрезать Киев

Российская армия вторжения испытывает трудности с логистикой и снижает темп наступления из-за ожесточенного сопротивления ВСУ, но им по-прежнему ставят задачу об окружении и взятии Киева. Эти данные были озвучены на закрытом брифинге американских разведслужб для сенаторов США, написал в Twitter присутствовавший на брифинге cенатор США Крис Мерфи.

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Сенатор предупредил, что сообщает только ту информацию, которую можно делать публичной, и свои выводы.

Разведка США подтверждает, что россияне отстали от графика наступления, испытывают сложности с логистикой и встречают ожесточенное сопротивление.

Министерства США, включая Пентагон, настаивают на принятии Конгрессом постоянного бюджета на 2022 год вместо временного, поскольку органы национальной безопасности не могут действовать достаточно гибко в вопросах поддержки Украины, пока они работают в рамках бюджета на 2020/21 год.

Возможность удержать линии помощи для Украины сохраняются, но Россия попытается окружить и отрезать Киев в ближайшие несколько недель. "Бой за Киев будет долгим и кровавым, и украинцы готовятся к уличным боям", – пишет сенатор.

США и их союзники координируют свои действия, чтобы не только заморозить активы Путина и его союзников-олигархов, но и конфисковать эти активы. Ближайшее окружение Путина, считает сенатор, таких действий не ожидало.

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Сергей Бережной

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