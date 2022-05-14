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Сенаторы США приехали в Киев: Зеленский призвал их признать Россию спонсором терроризма

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14.05.2022, 16:31
Сенаторы США приехали в Киев: Зеленский призвал их признать Россию спонсором терроризма - Фото
Фото - Офис президента

Сегодня в Киев прибыла делегация верхней палаты Конгресса США. Президент Владимир Зеленский в ходе встречи акцентировал, что нужно усилить санкционное давление на РФ и признать Россию государством–спонсором терроризма. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Делегацию американских сенаторов возглавил лидер республиканского меньшинства Митчелл Макконнелл.

В ходе встречи Зеленский выразил надежду, что Сенат оперативно утвердит пакет помощи Украине на $40 млрд. Замглавы Офиса президента Андрей Сибига сообщил, что у Зеленского ожидают решения о $40 млрд на следующей неделе.

Президент заявил, что Россия совершает геноцид против украинского народа, устраивает пытки, массовые расстрелы, изнасилования и совершает другие военные преступления, которых Европа не видела со времен Второй мировой войны.

"Рассчитываю на поддержку Соединенными Штатами дальнейшего усиления санкций. Кроме того, считаем, что Россия должна быть официально признана государством–спонсором терроризма", – заявил Зеленский.

СПРАВКА. Государства-спонсоры терроризма подпадают под четыре основные категории санкций: ограничение на иностранную помощь от США, запрет на экспорт и продажу оборонной продукции, контроль за экспортом товаров двойного использования, а также под различные финансовые и другие ограничения.
  • 11 мая в Сенате США зарегистрировали резолюцию, которая признает Россию государством-спонсором терроризма. Соавторами проекта выступили демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.
Оксана Житнюк
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Владимир Зеленский сенат сша терроризм конгрессмен
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