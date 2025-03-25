Сенаторы требуют от Трампа передать Украине замороженные российские активы

Линдси Грэм (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Группа американских сенаторов обратилась в администрацию президента США Дональда Трампа с требованием передать Украине все замороженные российские активы, а не только проценты от их использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию письма от сенаторов, адресованного госсекретарю Марко Рубио.

Одновременно сенаторы призвали Трампа оказать влияние на европейских союзников, которые также должны передать Украине замороженные активы РФ.

Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.

Сенаторы считают, что замороженные активы являются значительным финансовым инструментом для усиления давления на Россию для прекращения российско-украинской войны.