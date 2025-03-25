Сенаторы требуют от Трампа передать Украине замороженные российские активы
Группа американских сенаторов обратилась в администрацию президента США Дональда Трампа с требованием передать Украине все замороженные российские активы, а не только проценты от их использования. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию письма от сенаторов, адресованного госсекретарю Марко Рубио.
Одновременно сенаторы призвали Трампа оказать влияние на европейских союзников, которые также должны передать Украине замороженные активы РФ.
Письмо подписали республиканцы Тодд Янг и Линдси Грэм, а также демократы Ричард Блюменталь и Тим Кейн.
Сенаторы считают, что замороженные активы являются значительным финансовым инструментом для усиления давления на Россию для прекращения российско-украинской войны.
- В 2024 году страны G7 согласились использовать проценты от замороженных инвестиций как заем для Украины. Ссуда будет обеспечиваться доходами от замороженных российских активов и для Украины будет бесплатной.
- Зеленский просил передать эти $300 миллиардов замороженных российских активов Украине для укрепления военной возможности как гарантию безопасности. В начале марта 2025 года Шмыгаль сказал, что Украина в ближайшее время ожидает ответ ЕС о конфискации российских активов.
- Большая семерка при предыдущем президенте США Джо Байдене неоднократно заявляла, что связывает разблокирование российских активов с выплатой Россией ущерба, который она нанесла Украине.