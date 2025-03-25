Сенатори вимагають від Трампа передати Україні заморожені російські активи

Ліндсі Грем (Фото: ALEX WROBLEWSKI/EPA)

Група американських сенаторів звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою передати Україні всі заморожені російські активи, а не лише відсотки від їхнього використання. Про це повідомляє Reuters із посиланням на копію листа від сенаторів, адресованого держсекретарю Марко Рубіо.

Одночасно сенатори закликали Трампа вплинути на європейських союзників, які також повинні передати Україні заморожені активи РФ.

Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.

Сенатори вважають, що заморожені активи є вагомим фінансовим інструментом для посилення тиску на Росію для припинення російсько-української війни.