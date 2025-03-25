Сенатори вимагають від Трампа передати Україні заморожені російські активи
Група американських сенаторів звернулася до адміністрації президента США Дональда Трампа з вимогою передати Україні всі заморожені російські активи, а не лише відсотки від їхнього використання. Про це повідомляє Reuters із посиланням на копію листа від сенаторів, адресованого держсекретарю Марко Рубіо.
Одночасно сенатори закликали Трампа вплинути на європейських союзників, які також повинні передати Україні заморожені активи РФ.
Лист підписали республіканці Тодд Янг і Ліндсі Грем, а також демократи Річард Блюменталь і Тім Кейн.
Сенатори вважають, що заморожені активи є вагомим фінансовим інструментом для посилення тиску на Росію для припинення російсько-української війни.
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Зеленський просив передати ці $300 мільярдів заморожених російських активів Україні для зміцнення військової спроможності як гарантію безпеки. На початку березня 2025 року Шмигаль сказав, що Україна найближчим часом очікує відповіді ЄС щодо конфіскації російських активів.
- Велика сімка за попереднього президента США Джо Байдена неодноразово заявляла, що пов'язує розблокування російських активів із виплатою Росією збитків, яких вона завдала Україні.