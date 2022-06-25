Сенкевич: Оккупанты обстреляли Николаев, били по гражданским объектам – фото

Сегодня утром российские оккупанты обстреляли ракетами гражданские объекты в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.

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"Пострадала гражданская инфраструктура, государственные предприятия и учебное заведение", – пишет мэр.

Он также уточняет, что часть ракет упала на окраинах города.

По его словам, в военной комендатуре считают, что удары наносились с временно оккупированной территории Украины.

Причиненный обстрелом материальный ущерб уточняется, сообщений о пострадавших нет.

Сегодня войска РФ обстреляли исследовательскую ядерную установку "Источник нейтронов" в Харькове.

Сергей Бережной

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