Сенкевич: Оккупанты обстреляли Николаев, били по гражданским объектам – фото
25.06.2022, 17:50
Последствия обстрела Николаева 25 июня (фото – Telegram Сенкевич Online)
Сегодня утром российские оккупанты обстреляли ракетами гражданские объекты в Николаеве. Об этом сообщил в Telegram мэр города Александр Сенкевич.
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"Пострадала гражданская инфраструктура, государственные предприятия и учебное заведение", – пишет мэр.
Он также уточняет, что часть ракет упала на окраинах города.
По его словам, в военной комендатуре считают, что удары наносились с временно оккупированной территории Украины.
Причиненный обстрелом материальный ущерб уточняется, сообщений о пострадавших нет.
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