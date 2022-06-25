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Ядерная установка в Харькове попала под обстрел со стороны России

Цей матеріал також доступний українською
25.06.2022, 17:17
Ядерная установка в Харькове попала под обстрел со стороны России - Фото
Фото: Энергоатом

Российские войска в субботу, 25 июня, обстреляли исследовательскую ядерную подкритическую установку "Источник нейтронов" в Харькове. Здание института, где она расположена, получило значительные повреждения, сообщила Государственная инспекция ядерного регулирования Украины.

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Повреждена северная стена пристройки ускорителя к экспериментальному залу установки, вентиляционные каналы, вентиляционная труба основного здания, система охлаждения клистронной галереи ускорителя, корпуса дизель-генераторов системы аварийного электропитания, обшивка основного здания установки.

Ядерная установка переведена в глубокое подкритическое состояние. Информация о последствиях повреждений уточняется персоналом.

Внешнее электроснабжение Источника нейтронов отсутствует.

Радиационный фон – в норме.

  • Начиная с марта территория института, на которой расположена установка "Источник нейтронов", несколько раз обстреливалась российскими войсками. Инфраструктуре института уже нанесен катастрофический ущерб. Под обстрелы попала непосредственно ядерная установка, получили значительные повреждения здания института.
  • Ядерную установку "Источник нейтронов" запустили в 2016 году при поддержке США в рамках программы по нераспространению ядерного оружия. Установка предназначена для проведения исследований в различных областях науки и техники, разработки радиоизотопов для медицины и промышленности, решения проблем ядерной энергетики, продления сроков эксплуатации атомных электростанций.
  • Установка подкритическая, а значит, ядерного взрыва там быть не может.
Андрей Водяный
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война Харьков Источник нейтронов
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