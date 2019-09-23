Сенцов о том, как пережил голодовку: Под конец уже не соображал

Олег Сенцов (Фото YES©2019. Фотограф Валентина Ростовикова)

Освобожденный из российского заключения украинский режиссер и писатель Олег Сенцов рассказал, как ему удалось восстановится после голодовки, которую он держал 145 дней в российской колонии. Об этом сообщает Крым.Реалии.

"Все, тьфу-тьфу-тьфу, закончилось хорошо. За эти 145 дней я стал хорошо разбираться в здоровье, в здоровье умирающих людей. Пульс 40 был, и все это было очень печально. Все данные были очень плохие. Старался контролировать, что происходит. Но под конец я уже ничего не контролировал: последний месяц я уже ничего не соображал, был как в тумане", - сказал Сенцов.

По его словам, в колонии говорили, что последствия голодовки будут необратимыми.

"Говорили, что последствия будут очень печальными (уже в кардиограмме пошли изменения), что сердце уже не восстановится, почки тоже показывали проблему, печень увеличилась и что это вещи, которые не вернутся. Но, потихоньку, потихоньку, потихоньку… Потом обследовали: "Вроде ты восстанавливаешься". Сейчас меня в Феофании тоже обследовали и ничего такого страшного не нашли. Печень по-прежнему чуть увеличена. Но ничего страшного", - добавил Сенцов.

Сенцов вернулся на родину 7 сентября 2019 года, спустя более чем пять лет после задержания в захваченном Россией Крыму.

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