Сенцов: Российская тюрьма - это карикатура российского общества

Олег Сенцов (Фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Режиссер, сценарист и бывший украинский политзаключенный Олег Сенцов рассказал о своем пребывании в неволе РФ, выразил взгляд на тюрьмы в России, а также напомнил о том, что в российском плену находятся еще "под сотню никому неизвестных людей". Об этом он заявил НВ.

По мнению сценариста, российская тюрьма - это "карикатура российского общества", а со времен ГУЛАГа, по его словам, подход к заключенным практически не изменился: "Сейчас меньше бьют, меньше убивают, сейчас лучше кормят, не всех заставляют рубить лес. Но подход к тебе как к скотине остается. Когда ты спускаешься на низы, ты никто".

Сенцов описал "обычного" российского заключенного: "Это парень 25 лет, сидящий за наркотики. Где‑то курил с друзьями, его там хлопнули, дали семь-восемь лет как будто за продажу. Есть и мужики, которые просто по пьянке соседа ножом пырнули. Настоящие преступники сидят в других тюрьмах, а это обычный народ".

Режиссер заявил, что свои выступления в Европе он посвящает украинским политзаключенным и агрессии РФ в Украине. Он напомнил, что Украина обменяла "всех медийных политзаключенных", но в российском плену остается около сотни "никому не известных людей и минимум 227 на Донбассе", а также "сотни тысяч заложников в Крыму".