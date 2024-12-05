Сергей Флеш: "Баба-Яга" – кошмарный сон россиян. Пробуем сделать ее устойчивой к РЭБ
Украинские защитники и разработчики экспериментируют с возможностью применять оптоволоконную катушку на украинских бомберах, доказавших свою высокую эффективность на поле боя. Об этом в интервью LIGA.net рассказал Сергей (Флеш) Бескрестнов.
Бомберы типа "Бабы-Яги" – кошмарный сон оккупационных войск, отметил эксперт. На автономном управлении они могут залететь дальше вглубь российской территории, и доходит до того, что в пределах 10 км от фронта они атакуют абсолютно все, что можно, – дорогую технику, склады.
"Поэтому критические военные цели россияне в такой зоне стараются не держать", – отметил он.
"Противники их боятся, как огня. Сейчас все их усилия направлены на то, чтобы минимизировать потери от наших "бабок-йожек". Они их выслеживают "мавиками" с тепловизорами и пытаются атаковать или стрелять сетями. Если по FPV мы от россиян отстаем (хотя это уже не такой катастрофический разрыв, как год назад, уже не в пять-семь раз), то в сегменте бомберов мы лидируем", – подчеркнул Бескрестнов.
"Баба-Яга" не может атаковать, если цель прикрыта РЭБом. Поэтому оптоволокно для них было бы хорошим решением, уточнил он.
"Технически возможно. В Китае есть серийные катушки на 10 км, по заказу китайцы могут делать катушки на 20 км. Они весят три килограмма, но для большого бомбера это не проблема", – отметил эксперт.
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