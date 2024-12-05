Сергій Флеш: "Баба-Яга" – жахливий сон росіян. Пробуємо зробити її стійкою до РЕБ
Українські захисники та розробники експериментують із можливістю застосовувати оптоволоконну котушку на українських бомберах, які довели свою високу ефективність на полі бою. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.
Бомбери типу "Баби-Яги" – жахливий сон окупаційних військ, зазначив експерт. На автономному управлінні вони можуть залетіти далі вглиб російської території, і доходить до того, що в межах 10 км від фронту вони атакують абсолютно все, що можна, – дорогу техніку, склади.
"Тому критичні військові цілі росіяни у такій зоні намагаються не тримати", – зазначив він.
"Противники їх бояться, як вогню. Зараз всі їхні зусилля спрямовані на те, щоб мінімізувати втрати від наших "бабок-йожек". Вони їх вистежують "мавіками" з тепловізорами і намагаються атакувати або стріляти сітками. Якщо по FPV ми від росіян відстаємо (хоча це вже не такий катастрофічний розрив, як рік тому, вже не в п'ять-сім разів), то в сегменті бомберів ми лідируємо", – наголосив Бескрестнов.
"Баба-Яга" не може атакувати, якщо ціль прикрита РЕБом. Тому оптоволокно для них було б добрим рішенням, уточнив він.
"Технічно можливо. У Китаї є серійні котушки на 10 км, на замовлення китайці можуть робити котушки на 20 км. Вони важать три кілограми, але для великого бомбера це – не проблема", – зазначив експерт.
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