Сергій Флеш: "Баба-Яга" – жахливий сон росіян. Пробуємо зробити її стійкою до РЕБ

Бомбери "Баба-Яга" можуть використовувати з оптоволоконними котушками – це ще більше підсилить їхню ефективність

Фото: Генеральний штаб Збройних Сил України

Українські захисники та розробники експериментують із можливістю застосовувати оптоволоконну котушку на українських бомберах, які довели свою високу ефективність на полі бою. Про це в інтерв’ю LIGA.net розповів експерт зі зв'язку, голова Центру радіотехнологій Сергій (Флеш) Бескрестнов.

Бомбери типу "Баби-Яги" – жахливий сон окупаційних військ, зазначив експерт. На автономному управлінні вони можуть залетіти далі вглиб російської території, і доходить до того, що в межах 10 км від фронту вони атакують абсолютно все, що можна, – дорогу техніку, склади.

"Тому критичні військові цілі росіяни у такій зоні намагаються не тримати", – зазначив він.

"Противники їх бояться, як вогню. Зараз всі їхні зусилля спрямовані на те, щоб мінімізувати втрати від наших "бабок-йожек". Вони їх вистежують "мавіками" з тепловізорами і намагаються атакувати або стріляти сітками. Якщо по FPV ми від росіян відстаємо (хоча це вже не такий катастрофічний розрив, як рік тому, вже не в п'ять-сім разів), то в сегменті бомберів ми лідируємо", – наголосив Бескрестнов.

"Баба-Яга" не може атакувати, якщо ціль прикрита РЕБом. Тому оптоволокно для них було б добрим рішенням, уточнив він.

"Технічно можливо. У Китаї є серійні котушки на 10 км, на замовлення китайці можуть робити котушки на 20 км. Вони важать три кілограми, але для великого бомбера це – не проблема", – зазначив експерт.