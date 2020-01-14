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Севастополь сохранит особый статус до деоккупации

Севастополь сохранит особый статус до деоккупации - Фото
Антон Кориневич (скриншот из видео Крым.Реалии)
14.01.2020, 09:05

Упоминание о Севастополе как отдельной административно-территориальной единице сохранят, чтобы не дать повода для пропаганды


Особый статус Севастополя сохранится в Конституции до деоккупации Крыма. Об этом сообщил в Facebook представитель президента в Крыму Антон Кориневич.

В доработанном проекте закона о внесении в Конституцию изменений в отношении децентрализации Севастополь упоминается как отдельная административно-территориальная единица. В предыдущем варианте законопроекта такого упоминания не было.

Кориневич подчеркнул, что в команде президента по-прежнему остаются на позиции, что никакие города в Украине не должны иметь специального статуса. Но пока Крым и Севастополь оккупированы и вместе упоминаются в резолюциях международных организаций, было решено оставить Севастополю особый статус, чтобы сохранять постоянство позиции и не дать повода для пропаганды, что якобы Украина "забыла" про Севастополь.

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Крым севастополь антон кориневич
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