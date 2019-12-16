Законопроект Зеленского о децентрализации: что предлагают

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)

Изменения в Конституцию в связи с децентрализацией, предложенные президентом Владимиром Зеленским, предполагают изменение территориального устройства Украины, введение должности префектов и местные референдумы, особый статус ОРДЛО в законопроекте не упоминается. Текст законопроекта опубликован на сайте Верховной Рады.

Основные изменения, которые предлагает президент:

- административно-территориальное устройство Украины будет состоять из громад, округов, областей и АР Крым. Такие административные единицы, как районы, города, районы городов, поселки и села исчезнут;

- на уровне Конституции будет закреплено право громад на непосредственное осуществление местного самоуправления путем выборов, местных референдумов, местных инициатив и в других формах, определенных законом;

- представительскими и исполнительными органами местного самоуправления будут окружные и областные советы, назначающие и увольняющие главу исполкома совета, срок полномочий председателей окружных и областных советов будет ограничен одним годом;

- предполагается, что децентрализация не должна означать ослабления центральной власти в таких вопросах, как оборона, внешняя политика, нацбезопасность и верховенство права, поэтому вводится институт префектов, которых будет назначать президент по представлению Кабмина. Префекты смогут приостанавливать акты местного самоуправления в случае их несоответствия Конституции;

- также президент получит право по представлению префекта приостановить полномочия главы громады, совета громады, окружного или областного совета и назначить временного госуполномоченного в случае, если эти органы принимают акт, угрожающий суверенитету, территориальной целостности и нацбезопасности.

12 декабря Зеленский в эфире канала 1+1 заявил, что изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.

13 декабря президент внес в Раду законопроект о децентрализации власти.

Читайте также: Похороны "Русской весны". Как громады Украины победили идею федерализации