Спецстатус Севастополя: в Слуге народа рассказали, что планируют

Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)

Севастополь может временно сохранить специальный статус после принятия законопроекта об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией. Об этом сообщил в Facebook депутат от фракции Слуга народа Богдан Яременко.

Яременко отметил, что причиной спецстатуса Севастополя было базирование в нем Черноморского флота РФ, но после выхода России из соответствующих договоров других аргументов, экономических или административных, не осталось.

В предложенном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №2598 предлагается исключить упоминания о спецстатусе Севастополя из Конституции.

В то же время, Яременко считает, что в условиях оккупации части страны нужно "быть осторожным". Он заявил, что договорился с главой профильного комитета Рады Андреем Клочко при подготовке законопроекта №2598 ко второму чтению внести поправку в переходные положения, согласно которой изменение статуса Севастополя произойдет после деоккупации города.