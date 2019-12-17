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Спецстатус Севастополя: в Слуге народа рассказали, что планируют

Спецстатус Севастополя: в Слуге народа рассказали, что планируют - Фото
Богдан Яременко (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
17.12.2019, 12:55

Депутат Яременко считает, что после выхода России из договоров о Черноморском флоте оснований для особого статуса города не осталось

Севастополь может временно сохранить специальный статус после принятия законопроекта об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией. Об этом сообщил в Facebook депутат от фракции Слуга народа Богдан Яременко.

Яременко отметил, что причиной спецстатуса Севастополя было базирование в нем Черноморского флота РФ, но после выхода России из соответствующих договоров других аргументов, экономических или административных, не осталось.

В предложенном президентом Владимиром Зеленским законопроекте №2598 предлагается исключить упоминания о спецстатусе Севастополя из Конституции.

В то же время, Яременко считает, что в условиях оккупации части страны нужно "быть осторожным". Он заявил, что договорился с главой профильного комитета Рады Андреем Клочко при подготовке законопроекта №2598 ко второму чтению внести поправку в переходные положения, согласно которой изменение статуса Севастополя произойдет после деоккупации города.

  • 12 декабря Зеленский в эфире канала 1+1 заявил, что изменения в Конституцию в связи с минскими соглашениями будут касаться децентрализации на всей территории Украины.
  • Вчера был опубликован законопроект президента об изменениях в Конституцию в связи с децентрализацией.
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децентрализация севастополь богдан яременко
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