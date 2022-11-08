Сейчас основные цели оккупантов сосредоточены на востоке – Минобороны

Ближайшие цели российских оккупантов, которые они пытаются достичь, сосредоточены на востоке Украины. Об этом сказала замминистра обороны Анна Маляр в эфире телемарафона.

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"В ближайшее время, скорее всего, для них, из того, что видно сейчас, цель – восток. Они уже несколько раз продлевали сроки, которые выставляли своим войскам для того, чтобы выйти на границы Донецкой и Луганской областей. Сегодня они уже концентрируются, преимущественно свои цели ставят в Донецкой области", – сказала Маляр.

Замминистра обороны отметила, что российские власти отправляют в Донецкую область частные военные компании, в том числе осужденных за тяжкие преступления в России, стремятся усилить направление.

"Это показывает важность для них этого направления. И то, что совершаются эти десятки атак в сутки, говорит о том, куда они сейчас направляют свои основные усилия в контексте активного боя", – пояснила Маляр.

В последние недели Генштаб ВСУ сообщает, что армия России ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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Наталія Медведєва

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