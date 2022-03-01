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Сейчас происходит депутинизация мира – Кулеба

Цей матеріал також доступний українською
01.03.2022, 16:29
Сейчас происходит депутинизация мира – Кулеба - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: Mads Claus Rasmussen/ЕРА)

Нападение России на Украину привело к тому, что все русское в мире стало токсичным и варварским – происходит депутинизация мира. Об этом сказал глава МИД Дмитрий Кулеба во время брифинга.

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"Крупные компании мира массово разрывают контракты с российским бизнесом, закрываются представительства на российской территории, магазины, рестораны, закрывается присутствие всемирных сервисов. По сути, то, что сейчас происходит – это депутинизация мира", – подчеркнул он.

По словам министра, "международная антипутинская коалиция" наносит удары по российской экономике – эти шаги справедливы, Россия их заслужила.

Кулеба подчеркнул, что не все шаги украинской дипломатии даются легко, однако пока они успешны. Он добавил, что Украина будет требовать усиления давления и изоляции до тех пор, пока Путин не остановит войну – "не прекратит боевые действия, не выведет войска, не заплатит за то, что он сделал".

"А пока он этого не сделал, мы будем делать так, чтобы у России "горела земля под ногами" во всем мире", – подытожил он.

  • Сегодня, 1 марта, состоялось заседание Европарламента по принятию Украины в ЕС. Европарламент рассмотрит заявку Украины на вступление в Евросоюз.

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Яна Катасонова
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