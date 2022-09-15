Сейм Польши потребовал репараций от Германии за Вторую мировую. Такие же планы есть по РФ

Нижняя палата парламента Польши проголосовала за резолюцию с требованием от Германии 1,33 трлн евро репараций за ущерб, понесенный в результате нацистской оккупации 1939-1945 годов. Аналогичные требования польские депутаты планируют выдвинуть к РФ. Об этом сообщается на сайте польского сейма.

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14 сентября сейм большинством голосов призвал правительство Германии "безоговорочно принять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность" за все последствия, причиненные Польше и ее гражданами в результате развязанной Третьим рейхом Второй мировой войны.

В резолюции депутаты подчеркнули, что Польша никогда не получала компенсации от Германии и не отказывается от своих претензий.

Как отметили парламентарии, "германская агрессия, оккупация Польши Германией и системный геноцид причинили большой вред, страдания, а также материальные и нематериальные потери". Польские депутаты заявили, что жестокость, применявшаяся оккупантами к людям, принимала различные формы: порабощение, принудительный труд, грабеж детей, нанесение увечий, изнасилование и убийство детей, женщин и мужчин.

В нижней палате также заявили, что Польша не получила никакой компенсации и за убытки, понесенные во время Второй мировой войны в результате советской агрессии.

В сейме напомнили, что советская оккупация "привела не только к страданиям, вызванным репрессиями и многотысячной депортацией в Сибирь, но и к массовым убийствам польских граждан – геноциду, в том числе к Катынскому расстрелу".

Польские депутаты отметили, что необходимо дать оценку понесенному ущербу, чтобы в дальнейшем принять соответствующие меры в отношении РФ.

Согласно отчету польского сейма о потерях, понесенных Польшей во время Второй мировой войны, который был представлен 1 сентября в Королевском замке в Варшаве, Польша оценивает ущерб в 6,2 трлн злотых (примерно 1,33 трлн евро).

Оксана Житнюк

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