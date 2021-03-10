Съезд судей не смог избрать судью КСУ — 24 бюллетеня были испорчены

Делегаты XVIII очередного съезда судей не избрали судью Конституционного суда – недействительными признаны 24 бюллетеня. Об этом сообщает пресс-служба Совета судей.

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Из 267 полученных делегатами бюллетеней 243 признаны действительными. 24 бюллетеня признаны недействительными.

Александр Коровайко получил 134 голоса, Александр Прокопенко – 109 голосов.

Глава Совета судей Богдан Монич сказал, что было принято решение о повторном тайном голосовании, сообщает Интерфакс-Украина.

Вместе с тем, съезд избрал членов Совета судей. По результатам повторного тайного голосования членами совета от местных общих судов стали судья Старобельского районного суда Луганской области Светлана Олейник, судья Коминтерновского районного суда города Харькова Оксана Фанда, судья Коммунарского районного суда города Запорожья Роман Холод.

Ранее место проведения съезда судей перенесли из Международного центра культуры и искусств Федерации профсоюзов в "Президент отель" из-за протестов сторонников осужденного к семи годам заключения гражданского активиста Сергея Стерненко.

5 марта послы стран G7 призвали съезд судей отложить назначения в Высший совет правосудия и Конституционный суд, пока не будут установлены новые правила отбора.

Вчера съезд избрал трех новых членов Высшего совета правосудия.

Вадим Ребрина

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