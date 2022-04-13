Шаг к суду над Россией. Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

Заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине, являются шагом к тому, чтобы усадить Россию на скамью подсудимых. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал он.

Подоляк добавил: называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.

Вчера Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. Также он назвал Путина диктатором.

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Марк Сировой

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