Шаг к суду над Россией. Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине
13.04.2022, 09:40
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)
Заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине, являются шагом к тому, чтобы усадить Россию на скамью подсудимых. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал он.
Подоляк добавил: называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.
- Вчера Байден впервые назвал действия России в Украине геноцидом. Также он назвал Путина диктатором.
Читайте также: "Важно называть вещи своими именами". Зеленский поблагодарил Байдена за слова о геноциде
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии