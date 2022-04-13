UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Шаг к суду над Россией. Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине

Цей матеріал також доступний українською
13.04.2022, 09:40
Шаг к суду над Россией. Подоляк отреагировал на слова Байдена о геноциде в Украине - Фото
Михаил Подоляк (Фото: пресс-служба Офиса президента)

Заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал геноцидом преступления армии РФ в Украине, являются шагом к тому, чтобы усадить Россию на скамью подсудимых. Об этом написал в Twitter советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Байден показал готовность называть российские военные преступления геноцидом. Это шаг к тому, чтобы заставить РФ сесть на скамью подсудимых. Нашим партнерам крайне важно давать точные юридические определения происходящему", – написал он.

Подоляк добавил: называть геноцид геноцидом – это приближать конец массовым убийствам в Украине.

Читайте также: "Важно называть вещи своими именами". Зеленский поблагодарил Байдена за слова о геноциде

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
геноцид банковая джо байден трибунал офис президента михаил подоляк
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 