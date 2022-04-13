"Важно называть вещи своими именами". Зеленский поблагодарил Байдена за слова о геноциде

Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, который назвал геноцидом военные преступления России в Украине. Об этом Зеленский написал в Twitter.

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"Настоящие слова настоящего лидера, президента США. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", – написал Зеленский.

Ранее Байден назвал военные преступления России в Украине геноцидом.

"Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем", – сказал президент США.

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Наталия Медведева

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