"Важно называть вещи своими именами". Зеленский поблагодарил Байдена за слова о геноциде
13.04.2022, 03:04
Владимир Зеленский (Скриншот видео Офис президента)
Президент Владимир Зеленский поблагодарил президента США Джо Байдена, который назвал геноцидом военные преступления России в Украине. Об этом Зеленский написал в Twitter.
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"Настоящие слова настоящего лидера, президента США. Называть вещи своими именами важно, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже оказали, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы предотвратить дальнейшие зверства России", – написал Зеленский.
Ранее Байден назвал военные преступления России в Украине геноцидом.
"Путин просто пытается стереть с лица земли даже идею быть украинцем", – сказал президент США.
- В конце марта – начале апреля украинские военные освободили Киевскую область от российских оккупантов. На улицах освобожденных городов, в частности в Буче, были обнаружены тела убитых мирных жителей.
- Российские чиновники и пропагандисты назвали кадры из Бучи "фейком". Однако спутниковые снимки компании Maxar указывают – убитые появились на улицах при оккупации.
- 8 апреля в Бучу приехали руководители ЕС. Им показали эксгумацию убитых россиянами из братской могилы.
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