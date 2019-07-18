Шефир о будущем Зеленского после президентства: Мечта - "Оскар"

Сергей Шефир (скриншот из видеозаписи)

Владимир Зеленский и его команда "временно отошли" от работы в шоу-бизнесе, и после окончания президентской каденции он, возможно, останется в Студии Квартал 95, чтобы "делать большое кино". Об этом в интервью LB.ua заявил первый помощник президента Сергей Шефир.

"Квартал - дело нашей жизни, от которого мы временно отошли, чтоб сделать что-то важное для страны. То, чем мы занимаемся сейчас, не есть любимым делом, хотя мы и подходим к этому со всей ответственностью", - сказал он.

По признанию Шефира, он "считает дни, когда вернется к работе" (в шоу-бизнес, - ред.): "Мы хотим делать большое кино. Вообще, наша мечта - это "Оскар".

Топ-чиновник говорит, что обсудил с Зеленским свои функции в ОПУ, и вместе они "пришли к выводам, что моя основная задача - быть рядом и следить за тем, чтобы он, став политиком, остался человеком".

По поводу популизма (журналист: "Народ восхитится, если вы на Майдане какого-нибудь коррупционера четвертуете") первый помощник Зеленского ответил утвердительно на слова, что желания электората не нужно буквально исполнять, но в фильме "Слуга народа" они бы "такое с удовольствием показали".

Он говорит, что отдает себе отчет, что электорат ждет в жизни "как в кино": "Но также мы понимаем, что просто не будет".