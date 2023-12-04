Схемы: Нардеп от ОПЗЖ Борт пробыл в "трехдневных" командировках в Венгрии два месяца

По данным Схем, всего с начала полномасштабного вторжения РФ нардеп Виталий Борт восемь раз выезжал за границу – суммарно на 207 дней

Віталій Борт (Фото - comments.ua)

Нардеп Виталий Борт, избранный от запрещенной в Украине ОПЗЖ, в апреле и в июле 2023 года выезжал за границу в якобы трехдневные служебные командировки по согласованию спикера Рады Руслана Стефанчука, но оба раза не возвращался вовремя. Во время поездок нардеп встречался с невъездным в Украину венгерским депутатом. Об этом сообщили журналисты проекта Схемы, ссылаясь на полученные от собственных источников данные пересечения границы.

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По данным Схем, всего с начала полномасштабного вторжения РФ Борт восемь раз выезжал за границу, где суммарно провел 207 дней.

Из отчетов Борта, которые журналисты получили по запросу из аппарата Рады, во время двух командировок в апреле и июле 2023 года он встречался с невъездным в Украину депутатом венгерского парламента Лоринц Ночо – соратником премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Борт не ответил Схемам, почему находился за границей дольше определенного в разрешении на выезд времени.

По данным источников журналистов, имеющих доступ к базе пересечения границы, 12 апреля Борт покинул страну через КПП "Лужанка" на границе с Венгрией и вернулся по тому же маршруту через месяц – 12 мая.



В аппарате Рады журналистам сообщили, что в этот период Борт находился в командировке в Венгрии, но она должна была длиться три дня – он пробыл за границей на 28 дней больше.



Как сообщили Схемы, 2 июля Борт снова выехал через "Лужанку" на "три дня", а вернулся 30 июля – находился за границей на 26 дней больше, чем предполагала командировка.

Журналисты получили от аппарата Рады отчет Борта об апрельской поездке в Венгрию: там нардеп указал, что встретился с Ночо, фамилию которого указал как "Накса".



Лоринц Ночо – заместитель лидера Христианско-демократической народной партии, входящей в коалицию с правящей партией Фидес, лидером которой является Орбан.

Как говорится в отчете, депутаты обсудили "перспективы формирования добрососедских отношений". Соратник Орбана во время встречи акцентировал на изменениях в украинском законодательстве, которые позволят "этническим венграм учиться на родном языке".

Инфографика – Схемы

В 2021 году Государственная миграционная служба запретила Ночо въезду на три года. Infopost.media тогда писало, что основанием для такого решения стала агитация за политическую партию на Закарпатье во время местных выборов в Украине в 2020 году, что прямо запрещается избирательным кодексом Украины.

Ранее Схемы также рассказывали, что после 2014 года Борт летал во временно оккупированный Крым с территории РФ.

Инфографика – Схемы

16 января 2014 года Борт голосовал за "диктаторские законы".

В апреле 2014-го, когда Макеевский горсовет, который уже был захвачен сепаратистами, принял решение о незаконном референдуме, присутствовавший на сессии Борт пообещал "на своем уровне помогать ввести этот процесс в законодательное поле".

По результатам парламентских выборов 2019 Борт прошел в Раду по списку ОПЗЖ.

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