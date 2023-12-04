Схеми: Нардеп від ОПЗЖ Борт пробув у "триденних" відрядженнях в Угорщині два місяці

За даними Схем, усього від початку повномасштабного вторгнення РФ нардеп Віталій Борт вісім разів виїжджав за кордон – сумарно на 207 днів

Нардеп Віталій Борт, обраний від забороненої в Україні ОПЗЖ, у квітні й у липні 2023 року виїжджав за кордон у нібито триденні службові відрядження за погодженням спікера Ради Руслана Стефанчука, але обидва рази не повертався вчасно. Під час поїздок нардеп зустрічався з нев’їзним до України угорським депутатом. Про це повідомили журналісти проєкту Схеми, посилаючись на отримані від власних джерел дані перетину кордону.

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За даними Схем, усього від початку повномасштабного вторгнення РФ Борт вісім разів виїжджав за кордон, де сумарно провів 207 днів.

Зі звітів Борта, які журналісти отримали на запит з апарату Ради, під час двох відряджень у квітні й липні 2023 року він зустрічався з нев’їзним в Україну депутатом угорського парламенту Лорінц Ночо – соратником прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Борт не відповів Схемам, чому перебував за кордоном довше від визначеного у дозволі на виїзд часу.

За даними джерел журналістів, що мають доступ до бази перетину кордону, 12 квітня Борт залишив країну через КПП "Лужанка" на кордоні з Угорщиною і повернувся тим самим маршрутом через місяць – 12 травня.



В апараті Ради журналістам повідомили, що в цей період Борт перебував у відрядженні в Угорщині, але воно мало тривати три дні – він пробув за кордоном на 28 днів більше.



Як повідомили Схеми, 2 липня Борт знову виїхав через "Лужанку" на "три дні" а повернувся 30 липня – перебував за кордоном на 26 днів більше, ніж передбачало відрядження.

Журналісти отримали від апарату Ради звіт Борта щодо квітневої поїздки до Угорщини: там нардеп вказав, що зустрівся з Ночо, прізвище якого вказав як "Накса".



Лорінц Ночо – заступник лідера Християнсько-Демократичної народної партії, яка входить у коаліцію з правлячою партією Фідес, лідером якої є Орбан.

Як йдеться у звіті, депутати обговорили "перспективи формування добросусідських відносин". Соратник Орбана під час зустрічі наголосив на змінах в українському законодавстві, які дозволять "етнічним угорцям навчатися рідною мовою".

Інфографіка – Схеми

У 2021 році Державна міграційна служба заборонила Ночо в’їзд на три роки. Infopost.media тоді писало, що підставою для такого рішення стала агітація за політичну партію на Закарпатті під час місцевих виборів в Україні 2020 року, що прямо забороняється виборчим кодексом України.

Раніше Схеми також розповідали, що після 2014 року Борт літав до тимчасово окупованого Криму з території РФ.

Інфографіка – Схеми

16 січня 2014 року Борт голосував за "диктаторські закони".

У квітні 2014-го, коли Макіївська міськрада, яка вже була захоплена сепаратистами, ухвалила рішення про незаконний референдум, Борт, який був присутній на сесії, пообіцяв "на своєму рівні допомагати ввести цей процес у законодавче поле".

За результатами парламентських виборів 2019 року Борт пройшов до Ради за списком ОПЗЖ.

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