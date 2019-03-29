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29.03.2019, 20:25

Схемы передали записи разговоров Кононенко в НАБУ

Схемы передали записи разговоров Кононенко в НАБУ - Фото
Игорь Кононенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Журналисты утверждают, что тщательно проверили приведенные в своем расследовании факты

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Реадкция программы Схемы передала в Национальное антикоррупционное бюро записи разговоров Дмитрия Крючкова с Игорем Кононенко и братьями Суркис, которые были использованы при подготовки фильма-расследования "П. дав добро". Об этом сообщает Радио Свобода.

Журналисты заявляют, что не боятся суда, которым им грозит Кононенко, потому что тщательно проверили приведенные в своем расследовании факты.

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Отмечается, что НАБУ проводит официальное расследование о хищении средств Запорожьеоблэнерго, в рамках которого уже сообщила о подозрении бизнесмену Дмитрию Крючкову. 

Сообщается, что бюро также изучает причастность к схеме Кононенко и братьев Суркисов, причем последних ранее уже вызывали на допрос.

Отдельно редакция опровергает заявление Кононенко о якобы непредоставлении ему возможности дать комментарии в эфире:

"Мы сделали все возможное, чтобы получить его официальную позицию до выхода материала в эфир. Звонили ему на мобильный, отправляли сообщение с вопросами в мессенджер Телеграмм, которые он прочитал, отправили письменный запрос. Более того, два дня подряд ездили к депутату под офис, просили передать нашу просьбу о встрече", - сказала главный редактор Схем Наталья Седлецкая.

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В последнем выпуске Схем журналисты рассказывают о том, как, по их данным, народный депутат, первый замглавы фракции БПП Игорь Кононенко с одобрения Порошенко зарабатывал на аферах в энергетике.

В предвыборном штабе Петра Порошенко считают последний выпуск Схем черным пиаром, и фигурирующий в журналистском расследовании Кононенко намерен подать иск на Радио Свобода в суд за рубежом.

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Теги: схемы, игорь кононенко
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