Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

За что Ющенко дал Богдану звание заслуженного юриста - Схемы

За что Ющенко дал Богдану звание заслуженного юриста - Схемы - Фото
Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)
27.09.2019, 07:02

Журналисты узнали, почему третий президент присвоил Андрею Богдану звание заслуженного юриста

Третий президент Виктор Ющенко присвоил звание "заслуженного юриста Украины" главе Офиса президента Андрею Богдану за якобы возвращение в госсобственность предприятия, контроль над которым в действительности получил олигарх Игорь Коломойский. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты отметили, что в ходатайстве приводятся различные положительные характеристики Богдана как юриста, "но иллюстрируются они одним конкретным делом: за возвращение Никопольского завода ферросплавов государству".

"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабмина в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО Никопольский завод ферросплавов было возвращено государству", - говорится в документе.

Фото: radiosvoboda.org

Отвечая на вопрос, должно хотя бы какое-то время было быть в госсобственности предприятие, частный акционер завода Коломойский сказал: "Почему он стал "государственным предприятием", это же частная компания…Его приватизировали, по-моему, в 2003 году. Ну, приватизировали и все, стал частным предприятием. У меня там пакет акций. И у Пинчука там есть пакет акций".

  • 26 сентября сообщалось, что Богдан за считанные дни до начала Евромайдана летал с тогдашним премьером Николаем Азаровым на переговоры в Россию.

Читайте также: Богдан: Общение с частью журналистов будет для меня унизительным

Напишите нам
виктор пинчук игорь коломойский никопольский завод ферросплавов андрей богдан
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 