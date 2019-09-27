За что Ющенко дал Богдану звание заслуженного юриста - Схемы

Андрей Богдан (Фото: пресс-служба YES©2019. Фотограф: Сергей Ильин)

Третий президент Виктор Ющенко присвоил звание "заслуженного юриста Украины" главе Офиса президента Андрею Богдану за якобы возвращение в госсобственность предприятия, контроль над которым в действительности получил олигарх Игорь Коломойский. Об этом говорится в расследовании программы Схемы.

Журналисты отметили, что в ходатайстве приводятся различные положительные характеристики Богдана как юриста, "но иллюстрируются они одним конкретным делом: за возвращение Никопольского завода ферросплавов государству".

"Благодаря защите группой адвокатов, под руководством, в том числе Андрея Богдана, интересов государства в лице Кабмина в судебных учреждениях, незаконно приватизированное ОАО Никопольский завод ферросплавов было возвращено государству", - говорится в документе.

Фото: radiosvoboda.org

Отвечая на вопрос, должно хотя бы какое-то время было быть в госсобственности предприятие, частный акционер завода Коломойский сказал: "Почему он стал "государственным предприятием", это же частная компания…Его приватизировали, по-моему, в 2003 году. Ну, приватизировали и все, стал частным предприятием. У меня там пакет акций. И у Пинчука там есть пакет акций".

за считанные дни до начала Евромайдана летал с тогдашним премьером Николаем Азаровым на переговоры в Россию. 26 сентября сообщалось , что Богдан

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