Шесть гаубиц M109 из Латвии уже показывают результаты на поле боя – Резников

Латвия передала Украине шесть гаубиц M109 и они уже воюют против России. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя", – написал министр обороны.

Резников поблагодарил министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и латвийский народ за их непоколебимую поддержку Украины.

"Вместе мы победим!", – написал Резников.

4 июня сообщалось, что на передовой воюют самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией.

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Наталия Медведева

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