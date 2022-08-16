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Шесть гаубиц M109 из Латвии уже показывают результаты на поле боя – Резников

Цей матеріал також доступний українською
16.08.2022, 00:10
Шесть гаубиц M109 из Латвии уже показывают результаты на поле боя – Резников - Фото
Алексей Резников (Фото: EPA)

Латвия передала Украине шесть гаубиц M109 и они уже воюют против России. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.

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"Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя", – написал министр обороны.

Резников поблагодарил министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и латвийский народ за их непоколебимую поддержку Украины.

"Вместе мы победим!", – написал Резников.

  • 4 июня сообщалось, что на передовой воюют самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией.

Читайте также: Латвия передала Украине четыре вертолета

Наталия Медведева
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Алексей Резников Латвия гаубица военная помощь M109
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