Шесть гаубиц M109 из Латвии уже показывают результаты на поле боя – Резников
16.08.2022, 00:10
Алексей Резников (Фото: EPA)
Латвия передала Украине шесть гаубиц M109 и они уже воюют против России. Об этом сообщил в Twitter министр обороны Алексей Резников.
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"Еще шесть гаубиц M109, недавно прибывших в Украину из Латвии, уже показывают результаты на поле боя", – написал министр обороны.
Резников поблагодарил министра обороны Латвии Артиса Пабрикса и латвийский народ за их непоколебимую поддержку Украины.
"Вместе мы победим!", – написал Резников.
- 4 июня сообщалось, что на передовой воюют самоходные гаубицы М109А3, предоставленные в рамках международной технической помощи Норвегией.
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