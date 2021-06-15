Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 июня

1. ВЫШЕ ИЗРАИЛЯ И РОССИИ: УКРАИНА ПОДНЯЛАСЬ В ГЛОБАЛЬНОМ РЕЙТИНГЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН. Украина поднялась на девять позиций и заняла 36 место среди 165 стран в ежегодном рейтинге устойчивого развития, публикуемого ООН и Фондом Bertelsmann (Подробнее).

2. "БЫЛА ЛАЗЕЙКА". ЗЕЛЕНСКИЙ НАЛОЖИЛ ВЕТО НА ЗАКОН ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖЬ В ДЕКЛАРАЦИЯХ. Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый Верховной Радой законопроект №4651 об ответственности за ложь в имущественных декларациях чиновников (Подробнее).

3. "ЛУКАШЕНКО МСТИТ". В ЛИТВЕ ЗАЯВИЛИ, ЧТО БЕЛАРУСЬ ИСПОЛЬЗУЕТ МИГРАНТОВ ИЗ ИРАКА КАК ОРУЖИЕ. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы" (Подробнее).

4. АНАЛОГОВ В МИРЕ НЕТ. В УКРАИНЕ ПРЕДСТАВИЛИ БОЕВОЙ ДРОН ACE ONE: ФОТО, ВИДЕО. Сегодня, 15 июня, на выставке "Оружие и безопасность-2021" украинские инженеры представили макет многоцелевого ударного малозаметного беспилотника ACE ONE (Подробнее).

5. АЗС ПОДНЯЛИ ЦЕНЫ НА ТОПЛИВО ПОСЛЕ НОВЫХ РАСЧЕТОВ МИНЭКОНОМИКИ. 15 июня средняя цена бензина А-92 подорожала на 15 коп./л и составила 28,36 грн/л, цена на бензин А-95 выросла на 31 коп./л — до 29,29 грн/л, а ДТ — на 37 коп/л (27,71 грн/л). Цены взлетели из-за повышения средней стоимости топлива Минэкономики 14 июня (Подробнее).

6. ИЗРАИЛЬ РАЗВЕРНУЛ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ "ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ" И ГОТОВИТСЯ К ВСПЫШКЕ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ. Армия обороны Израиля развернула систему противовоздушной обороны "Железный купол" по всей стране, в Израиле готовятся к новой вспышке боевых действий из-за марша евреев-ультранационалистов в Иерусалиме (Подробнее).

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