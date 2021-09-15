Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 15 сентября

1. ТЕРАКТ В ДНЕПРЕ: ПРИ ВЗРЫВЕ АВТОМОБИЛЯ ПОГИБЛИ ДВА ЧЕЛОВЕКА. Взрыв автомобиля в Днепре, в результате которого погибли спикер ГСЧС области и инструктор АТО по медпомощи, будет расследовать Служба безопасности по статье о теракте. (подробнее)

2. КАБМИН УТВЕРДИЛ ПРОЕКТ ГОСБЮДЖЕТА НА 2022 ГОД. Кабинет министров утвердил законопроект о государственном бюджете на 2022 год и направил его в Верховную Раду. (подробнее)

3. CША МОГУТ ОТПРАВИТЬ УКРАИНЕ БАТАРЕИ ПРО "ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ". Издание Politico сообщило, что CША могут отправить Украине компоненты системы противоракетной обороны "Железный купол" – такой, какая стоит на вооружении в Израиле. (подробнее)

4. ЕВРОКОМИССИЯ ОДОБРИЛА 600 МЛН ЕВРО ДЛЯ УКРАИНЫ. Европейская комиссия приняла решение о выделении Украине второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. Средства могут быть получены Украине в конце октября. (подробнее)

5. МИНЭКОНОМИКИ ПОВЫСИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН И ДИЗТОПЛИВО. Министерство экономики повысило предельные цены на бензины до 26,61 грн/л и дизельное топливо – до 22,32 грн/л. (подробнее)

6. ВВП УКРАИНЫ ВЫРОС НА 2,1% ЗА СЕМЬ МЕСЯЦЕВ 2021 ГОДА. Рост ВВП Украины составил 2,1% в январе-июле 2021 года, по сравнению с падением в 6,1% за семь месяцев прошлого года. Все виды экономической деятельности, кроме оптовой торговли, демонстрировали рост в июле. (подробнее)

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Наталия Медведева

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