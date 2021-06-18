Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 18 июня

1. СНБО ВВЕЛА САНКЦИИ ПРОТИВ ФИРТАША И ФУКСА. Совет госбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского миллиардера Дмитрия Фирташа. (подробнее)

2. ЗЕЛЕНСКИЙ ПОДПИСАЛ УКАЗ О ПОВЫШЕНИИ ЗАРПЛАТ ВРАЧАМ. Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимального размера заработной платы для медицинских работников – не менее 13 500 грн для среднего медицинского персонала и не менее 20 000 грн для врачебного состава. (подробнее)

3. НБУ ВВЕЛ НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ФИНАНСОВЫМ КОМПАНИЯМ. Нацбанк будет контролировать раскрытие небанковскими финучреждениями достоверной информации о финансовых услугах. (подробнее)

4. ГЛАВА МИД ФРАНЦИИ: УКРАИНА ПОКА НЕ ГОТОВА В НАТО. Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан полагает, что пока "не складываются условия", чтобы говорить о вступлении Украины в Североатлантический альянс. (подробнее)

5. ЗЕЛЕНСКИЙ ИНВЕСТИРОВАЛ 2,73 МЛН ГРН В УКРАИНСКИЕ ГОСОБЛИГАЦИИ. Президент Зеленский купил 100 облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) на сумму 2,73 млн грн 3 июня 2021 года.(подробнее)

6. СУД ПРИОСТАНОВИЛ ДЕЙСТВИЕ ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УВОЛЬНЕНИИ ГЛАВЫ НАФТОГАЗА. ОАСК остановил действие предписания Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции об увольнении Юрия Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины".(подробнее)

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