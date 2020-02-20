Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 февраля

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 февраля - Фото
20.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. В УКРАИНУ ПРИЛЕТЕЛ САМОЛЕТ С УКРАИНЦАМИ ИЗ КИТАЯ. Эвакуированных людей отправили в Новые Санжары, где они две недели будут находиться на обсервации. Из-за их прибытия в ряде регионов страны прошли протесты (подробнее).

2. ТУРЦИЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ АСАДА В ИДЛИБЕ. Турецкие танки направляются к городу Нейраб, к линии фронта выдвигаются силы спецназа. Позиции войск Асада обстреливает артиллерия. Также турецкому спецназу удалось сбить российский дрон (подробнее).

3. ЭКСПЕРТЫ МВФ НАЧАЛИ РАБОТУ В КИЕВЕ. Группа прибыла в Киев 19 февраля. Эксперты МВФ прибыли для обсуждений "политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности" (подробнее).

4. КРУПНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ЗАЯВИЛ О ДАВЛЕНИИ НАЛОГОВИКОВ. Neptune заявляет о систематических проверках. По их данным, в 2019 году налоговики провели на терминале более 50 дней. Результатом последней проверки стала претензия на сумму более 30 млн грн. Компания обратилась к руководству ГФС с требованием разобраться в ситуации (подробнее).

5. ОАСК ОТКРЫЛ ДЕЛО ПРОТИВ ГЛАВЫ ПРИВАТБАНКА. Иск подал так называемый "профсоюз сотрудников банка". Они обосновывают свое требование "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации". Суд назначил подготовительное заседание в деле на 16 марта в 15:15 (подробнее).

6. PDFFILLER НАЗВАЛИ САМЫМ ФИНАНСИРУЕМЫМ СТАРТАПОМ В УКРАИНЕ. По данным CB Insights, американская компания привлекла $30 млн. Отображенные на карте 37 стартапов суммарно на начало февраля 2020 года собрали $9,2 млрд инвестиций. Наибольший объем инвестиций в Европе привлек британский стартап OneWeb - $3 469 млн (подробнее).

Читайте также главные тексты этого дня: 

Наконец-то дома. Украина эвакуировала своих граждан из Китая

7,2 млрд госдотаций аграриям: кому достались деньги, кроме Косюка, Бахматюка и Колесникова

Еще по теме
Напишите нам
главное за день
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 