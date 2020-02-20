Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 20 февраля

1. В УКРАИНУ ПРИЛЕТЕЛ САМОЛЕТ С УКРАИНЦАМИ ИЗ КИТАЯ. Эвакуированных людей отправили в Новые Санжары, где они две недели будут находиться на обсервации. Из-за их прибытия в ряде регионов страны прошли протесты (подробнее).

2. ТУРЦИЯ НАЧАЛА ОПЕРАЦИЮ ПРОТИВ АСАДА В ИДЛИБЕ. Турецкие танки направляются к городу Нейраб, к линии фронта выдвигаются силы спецназа. Позиции войск Асада обстреливает артиллерия. Также турецкому спецназу удалось сбить российский дрон (подробнее).

3. ЭКСПЕРТЫ МВФ НАЧАЛИ РАБОТУ В КИЕВЕ. Группа прибыла в Киев 19 февраля. Эксперты МВФ прибыли для обсуждений "политики, направленной на достижение мощного роста и обеспечения стабильности" (подробнее).

4. КРУПНЫЙ ЗЕРНОВОЙ ТЕРМИНАЛ ЗАЯВИЛ О ДАВЛЕНИИ НАЛОГОВИКОВ. Neptune заявляет о систематических проверках. По их данным, в 2019 году налоговики провели на терминале более 50 дней. Результатом последней проверки стала претензия на сумму более 30 млн грн. Компания обратилась к руководству ГФС с требованием разобраться в ситуации (подробнее).

5. ОАСК ОТКРЫЛ ДЕЛО ПРОТИВ ГЛАВЫ ПРИВАТБАНКА. Иск подал так называемый "профсоюз сотрудников банка". Они обосновывают свое требование "несоблюдением требований закона о безупречной деловой репутации". Суд назначил подготовительное заседание в деле на 16 марта в 15:15 (подробнее).

6. PDFFILLER НАЗВАЛИ САМЫМ ФИНАНСИРУЕМЫМ СТАРТАПОМ В УКРАИНЕ. По данным CB Insights, американская компания привлекла $30 млн. Отображенные на карте 37 стартапов суммарно на начало февраля 2020 года собрали $9,2 млрд инвестиций. Наибольший объем инвестиций в Европе привлек британский стартап OneWeb - $3 469 млн (подробнее).

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