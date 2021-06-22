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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 июня

22.06.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 22 июня - Фото

1. В УКРАИНЕ ВЫЯВИЛИ 296 НОВЫХ ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19: БОЛЬШЕ ВСЕГО В КИЕВЕ, В ТРЕХ ОБЛАСТЯХ – 0. Вчера, 21 июня, в Украине выявили 296 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 323), ни одного случая COVID-19 не зафиксировали в трех областях (подробнее).

2. В РАБОТЕ GOOGLE ПРОИЗОШЕЛ СБОЙ. Жалобы активно поступают из США, России, Испании, Италии, Германии и Великобритании. Также есть проблемы и в Украине (подробнее).

3. СДЕЛКА НА $1 МЛРД: КРУПНЫЙ АВТОКОНЦЕРН ВЫКУПИЛ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РОБОТОВ BOSTON DYNAMICS. Корейский автомобильный гигант Hyundai Motor Group закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций роботостроительной компании Boston Dynamics. Автоконцерн выкупил 80% акции компании за $1,1 млрд (подробнее).

4. УКРАИНА ПРОДАСТ ТИТАНОВОГО ГИГАНТА: НАЗВАНЫ СТАРТОВАЯ ЦЕНА И ДАТА АУКЦИОНА. Аукцион по приватизации одного из крупнейших в мире производителей титановой руды АО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК) проведут 31 августа (подробнее).

5. ГАЗПРОМ ТРЕТИЙ МЕСЯЦ КРЯДУ ВЫКУПАЕТ ВЕСЬ РЕЗЕРВ МОЩНОСТЕЙ ТРАНЗИТА ГАЗА ЧЕРЕЗ УКРАИНУ. Газпром забронировал все предложенные дополнительные транзитные мощности украинской газотранспортной системы на июль в объеме 15 млн куб.м. газа в сутки (подробнее).

6. ГОССТАТ УХУДШИЛ ОЦЕНКУ ПАДЕНИЯ ВВП В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ. Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) в первом квартале 2021 года по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) уменьшился на 1,2%, а по сравнению с первым кварталом 2020 года – на 2,2% (подробнее).

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Вадим Ребрина
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