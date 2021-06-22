В Украине менее 300 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве, в трех областях – 0
Вчера, 21 июня, в Украине выявили 296 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 323). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
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Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.
За сутки в Украине умер 21 больной COVID-19 (днем ранее – 16), выздоровели 829 человек (677), были госпитализированы – 318 (375).
Было сделано 17 429 тестов на коронавирус (14 098). Методом ПЦР – 11 881 (8943), ИФА – 1448 (1147), экспресс-тестов – 4100 (4008).
На утро 22 июня в Украине зафиксировали 2 230 142 заболевших коронавирусом: 2 152 969 человек выздоровели, умерли 52 053 пациента.
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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:
Киев - 87 случаев;
Винницкая область - 2 случая;
Волынская область - 9 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая - 0;
Житомирская область - 3 случая;
Закарпатская - 0;
Запорожская область - 30 случаев;
Ивано-Франковская - 0;
Киевская область - 3 случая;
Кировоградская область - 2 случая;
Луганская область - 3 случая;
Львовская область - 14 случаев;
Николаевская область - 18 случаев;
Одесская область - 17 случаев;
Полтавская область - 14 случаев;
Ровенская область - 5 случаев;
Сумская область - 11 случаев;
Тернопольская область - 5 случаев;
Харьковская область - 6 случаев;
Херсонская область - 7 случаев;
Хмельницкая область - 6 случаев;
Черкасская область - 3 случая;
Черновицкая область - 18 случаев;
Черниговская область - 19 случаев.
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- 18 июня в ВОЗ заявили, что более заразный дельта-штамм коронавируса становится доминирующим в мире.
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