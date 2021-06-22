В Украине менее 300 новых заболевших COVID-19: больше всего в Киеве, в трех областях – 0

Вчера, 21 июня, в Украине выявили 296 новых заболевших коронавирусом (днем ранее – 323). Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Больше всего новых случаев COVID-19 – в Киеве (87), Запорожской (30), Черниговской (19), Николаевской (18) и Черновицкой (18) областях.

За сутки в Украине умер 21 больной COVID-19 (днем ранее – 16), выздоровели 829 человек (677), были госпитализированы – 318 (375).

Было сделано 17 429 тестов на коронавирус (14 098). Методом ПЦР – 11 881 (8943), ИФА – 1448 (1147), экспресс-тестов – 4100 (4008).

На утро 22 июня в Украине зафиксировали 2 230 142 заболевших коронавирусом: 2 152 969 человек выздоровели, умерли 52 053 пациента.

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Динамика эпидемии коронавируса в Киеве и областях:

Киев - 87 случаев;

Винницкая область - 2 случая;

Волынская область - 9 случаев;

Днепропетровская область - 14 случаев;

Донецкая - 0;

Житомирская область - 3 случая;

Закарпатская - 0;

Запорожская область - 30 случаев;

Ивано-Франковская - 0;

Киевская область - 3 случая;

Кировоградская область - 2 случая;

Луганская область - 3 случая;

Львовская область - 14 случаев;

Николаевская область - 18 случаев;

Одесская область - 17 случаев;

Полтавская область - 14 случаев;

Ровенская область - 5 случаев;

Сумская область - 11 случаев;

Тернопольская область - 5 случаев;

Харьковская область - 6 случаев;

Херсонская область - 7 случаев;

Хмельницкая область - 6 случаев;

Черкасская область - 3 случая;

Черновицкая область - 18 случаев;

Черниговская область - 19 случаев.

Новость дополняется...

18 июня в ВОЗ заявили, что более заразный дельта-штамм коронавируса становится доминирующим в мире.

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Марк Сировой

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