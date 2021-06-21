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Международная изоляция. У Байдена пригрозили КНР из-за вопроса происхождения коронавируса

21.06.2021, 09:02
Международная изоляция. У Байдена пригрозили КНР из-за вопроса происхождения коронавируса - Фото
Джейк Салливан (фото - ЕРА)

Китай столкнется с международной изоляцией, если не будет сотрудничать по вопросу происхождения коронавируса, который вызывает COVID-19. Об этом заявил в комментарии Fox News советник президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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По его словам, Байден во время поездки по Европе сплотил демократический мир, чтобы он впервые с начала пандемии заговорил в один голос по вопросу происхождения коронавируса. В частности, призвал G7 сделать заявление, чтобы Китай позволил провести расследование на его территории.

Салливан добавил, что эта подготовительная дипломатическая работа ведется, чтобы поставить Китай "перед жестким выбором": либо Пекин позволит провести следователям реальную работу и выяснить просихождение коронавируса, либо он "столкнется с изоляцией в международном сообществе".

Советник президента США отметил, что Байден оставляет за собой право посредством собственного анализа США, усилий американского разведсообщества и работы с союзниками продолжать оказывать давление на всех фронтах, пока не станет ясно, как этот вирус появился на свет.

  • Первая вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в конце 2019 – начале 2020 годов.
  • 14 января 2021 года международная группа исследователей от ВОЗ прибыла в Ухань  для расследования причин и происхождения вируса. В феврале миссия ВОЗ заявила, что появление SARS-CoV-2 из-за утечки в лаборатории крайне маловероятно.
  • 14 мая в журнале Science было опубликовано письмо влиятельных ученых, которые призвали не отбрасывать версию с утечкой коронавируса из лаборатории.

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Марк Сировой
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коронавирус Китай джо байден Джейк Салливан COVID-19
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