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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля

Цей матеріал також доступний українською
23.07.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 июля - Фото

1. "ПЛОХАЯ СДЕЛКА". ГОСДЕП США НЕ ИСКЛЮЧАЕТ НОВЫХ САНКЦИЙ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. В Государственном департаменте США не исключают возможности введения новых санкций против проекта российско-немецкого газопровода Северный поток-2. США по-прежнему считают СП-2 "плохой сделкой" (подробнее).

2. ОФИЦИАЛЬНО: УКРАИНА ДОРАЗМЕСТИЛА ЕВРОБОНДЫ НА $500 МЛН. ДЕТАЛИ. Украина 22 июля осуществила прайсинг дополнительного выпуска еврооблигаций на сумму $500 млн (подробнее).

3. У СЛУЖБЫ ВНЕШНЕЙ РАЗВЕДКИ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ГЛАВА – ГЕНЕРАЛ-МАЙОР И ЭКС-ЗАМСЕКРЕТАРЯ СНБО. Президент Владимир Зеленский сменил руководство Службы внешней разведки, уволив Валерия Кондратюка и назначив на эту должность бывшего директора Национального института стратегических исследований и экс-заместителя секретаря СНБО Александра Литвиненко (подробнее).

4. В НБУ ПОЯСНИЛИ, ПОЧЕМУ ЛИКВИДИРОВАЛИ УПРАВЛЕНИЕ ПО ДЕЛАМ ПРИВАТБАНКА. Национальный банк Украины прокомментировал расформирование управления по делам ПриватБанка, о чем ранее сообщил директор департамента лицензирования НБУ Александр Бевз (подробнее).

5. ХЕРСОНСКИЙ АРБУЗ И ГУЦУЛЬСКАЯ БРЫНЗА. УКРАИНСКИЕ ПРОДУКТЫ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ПРИЗНАНИЕ В ЕС. Министерство экономики работает над тем, чтобы украинские продукты с историческим географическим происхождением получили регистрацию географического указания и признание в ЕС (подробнее).

6. ЦУКЕРБЕРГ ЗАДУМАЛ ПЕРЕДЕЛАТЬ FACEBOOK: СОЦСЕТЬ МОЖЕТ СТАТЬ МЕТАВЕРС-КОМПАНИЕЙ. ЧТО ЭТО? Метаверс – это всеохватывающий интернет, в котором вы непосредственно находитесь, а не просто просматриваете контент (подробнее).

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