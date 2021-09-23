Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 23 сентября

1. ВЕРХОВНАЯ РАДА ПРИНЯЛА ЗАКОН ОБ ОЛИГАРХАХ. Верховная Рада приняла в целом законопроект об олигархах. "За" проголосовали 279 народных депутатов. Рассмотрение законопроекта сопровождалось криками "Позор!" и "Диктатура!". (подробнее)

2. ПОСЛЫ G7 РАЗОЧАРОВАНЫ ХОДОМ СУДЕБНОЙ РЕФОРМЫ. Послов G7 разочаровали медлительность Совета судей и законопроект о КСУ. (подробнее)

3. В КОНГРЕССЕ США ОДОБРИЛИ САНКЦИИ ПРОТИВ СЕВЕРНОГО ПОТОКА-2. палата Представителей Конгресса США одобрила поправки в оборонный бюджет США, которыми предусматривается введение санкций против газопровода Северный поток-2 (подробнее)

4. МИНЭКОНОМИКИ СНИЗИЛО ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА БЕНЗИН. Министерство экономики обнародовало среднюю стоимость бензинов и дизтоплива, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября. С учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л. (подробнее)

5. ЧЕТЫРЕ ОПЕРАТОРА ПОСТРОЯТ ВОДОРОДНЫЙ КОРИДОР ИЗ УКРАИНЫ В ГЕРМАНИЮ. Четыре оператора газотранспортных систем из Украины, Германии, Словакии и Чехии создали совместную инициативу "Центральноевропейский водородный коридор", цель которой – создание трубопроводной магистрали для транспортировки водорода из Украины в Германию. (подробнее)

6. ТУРБОАТОМ СМЕНИЛ НАЗВАНИЕ ПЕРЕД СЛИЯНИЕМ С ЭЛЕКТРОТЯЖМАШЕМ. АО "Турбоатом" переименован в АО "Украинские энергетические машины" (УЭМ) без смены юридического лица. (подробнее)

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