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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 февраля

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 28 февраля - Фото
28.02.2020, 19:00

Каждый день в 19:00 LIGA.net публикует главные новости дня. Ничего лишнего - только важное

1. ЭСКАЛАЦИЯ СИТУАЦИИ В СИРИИ. Вчера авиация РФ и Асада ударили по турецким военным. В ответ Анкара всю ночь бомбила армию Сирии, "нейтрализовав" 309 военных Асада. НАТО созвало экстренное заседание, а в ООН заявили, что напряжение растет с каждым часом. Турция заявляет, что за гибель их военных Сирия "заплатит высокую цену" (подробнее).

2. ЭТА НЕДЕЛЯ СТАЛА ХУДШЕЙ ДЛЯ МИРОВЫХ РЫНКОВ С 2008 ГОДА. Снижались котировки акций и нефти, стабильной была только цена золота. Инвесторы теряют надежду на быстрое восстановление мировой экономики из-за распространения вируса за пределами Китая (подробнее).

3. УКРАИНА НАЧИНАЕТ ВИРТУАЛЬНЫЙ РЕВЕРС ГАЗА ИЗ СЛОВАКИИВиртуальный реверс расширяет словацкий коридор для поставок газа в Украину. Сейчас Словакия предлагает мощность 10 млн кубометров в день, цель Украины - увеличение мощности до полного объема транзита (подробнее).

4. СЧЕТА СУСПІЛЬНОГО АРЕСТОВАНЫ. Минюст хочет взыскать с вещателя долг в 10,6 млн евро, 1,6 млн евро исполнительного сбора и 73 000 грн судебного сбора в пользу Евроньюс. Вещатель отмечает, что получил этот долг "в наследство" от НТКУ. Аласания считает вопрос политическим, а в Минкульте обещают решить проблему (подробнее).

5. КОЛОМОЙСКИЙ ОПРОВЕРГ ПРИЧАСТНОСТЬ К БЛОКИРОВАНИЮ ОФИСА ЦЕНТРЭНЕРГО. "П....ят", - написал он корреспонденту LIGA.net в мессенджере, отвечая на обвинения Фурсы и двух источников о причастности к блокированию. Ранее Гончарук анонсировал смену менеджмента в Центрэнерго для ускорения процесса приватизации (подробнее).

6. МИНЦИФРА ЗАПУСТИЛА ПЛАТФОРМУ ДІЯ.БІЗНЕС. Проект реализовали за деньги частного бизнеса. Сайт предлагает услуги в двух направлениях: информационная платформа и служба онлайн-консультации. Там можно зарегистрировать или закрыть ФОП. Позже функцонал расширят, добавив видеосвязь с консультантами (подробнее).

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Владислав Сердюк
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