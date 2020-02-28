Конфликт Турции, Сирии и России. Главные факты на 17:00

Турецкие войска в Сирии (Фото: ЕРА)

Гибель турецких военных. Вчера, 27 февраля, авиация режима Башара Асада при поддержке России нанесла удар по турецкой военной колонне в сирийской провинции Идлиб. Погибли 33 военных, более 30 получили ранения.

Реакция Турции. В Анкаре созвали экстренное ночное совещание во главе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Всю ночь турецкая армия наносила удары по штабам, складам, военным и бронетехнике асадовских войск в Идлибе. Минобороны Турции заявляет о "нейтрализации" 309 сирийских солдат.

В Турции заявили, что прекратят сдерживать поток беженцев из Сирии в Европу и отложат развертывание российских систем С-400. При этом в ООН говорят, что организацию не информировали об изменениях политики Турции по беженцам. Турецкие СМИ сообщают о толпах беженцев и мигрантов, которые собрались в граничащей с Грецией провинции Эдирне.

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Эрдоган провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, стороны согласились, что необходимы меры по деэскалации и договорились как можно быстрее встретиться лично.

Реакция России. В РФ отрицают причастность к гибели турецких солдат, но настаивают, что они "находились в боевых порядках террористических формирований".

Реакция НАТО. Совет НАТО провел экстренное совещание и осудил действия РФ и Сирии в Идлибе. НАТО поможет Турции усилить противоракетную оборону и окажет политическую поддержку.

Реакция Украины. МИД осудил режим Асада и Россию за убийство турецких солдат и выразил солидарность с позицией НАТО. Министр обороны Андрей Загороднюк заявил, что трагедия в Идлибе показала, что Россия представляет угрозу для всего мира. Он провел телефонный разговор с министром обороны Турции Хулуси Акаром и выразил соболезнование и поддержку в связи с гибелью солдат.

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