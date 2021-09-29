Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 29 сентября

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО ПЛАН ПО ДЕОККУПАЦИИ И РЕИНТЕГРАЦИИ КРЫМА. Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Документ, опубликованный к заседанию правительства, включает в себя 158 пунктов. (подробнее)

2. В УКРАИНЕ ПОЯВИЛСЯ СУД В СМАРТФОНЕ. В Украине появилось электронное приложение о судебных процессах — еСуд. Оно позволяет следить, на какой стадии рассмотрения находится дело. С помощью программы можно также найти адрес и время работы нужного суда. (подробнее)

3. УКРАИНА УЛУЧШИЛА ПОЗИЦИЮ В МИРОВОМ РЕЙТИНГЕ ИНТЕРНЕТ-СВОБОДЫ. Украина оказалась в категории стран с частично свободным интернетом. Нашему государству, наравне в Анголой и Эквадором, в рейтинге интернет-свободы досталось 62 балла из 100. Это на один балл больше, чем в прошлом году. (подробнее)

4. В УКРАИНЕ ВСЕ БОЛЬНИЧНЫЕ ЛИСТЫ БУДУТ ОФОРМЛЯТЬ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. С 1 октября оформление всех больничных в Украине будет происходить исключительно с внесением данных в электронную систему здравоохранения. (подробнее)

5. ОДЕССКИЙ ПРИПОРТОВЫЙ ЗАВОД ОСТАЛСЯ БЕЗ ГАЗА. Компания Dachex (Сингапур) отказалась подписывать договор на переработку давальческого сырья с ОПЗ. Официальна причина – компания не может получить лицензию на поставку газа. (подробнее)

6. ОПУБЛИКОВАН РЕЙТИНГ АВИАКОМПАНИЙ МИРА ЗА 2021 ГОД. Британская компания Skytax назвала Qatar Airways лучшей авиакомпанией мира в 2021 году, в топ-3 также вошли Singapore Airlines и All Nippon Airways. (подробнее)

Читайте также статьи дня:

Почему Украина поссорилась с Венгрией. Виноваты Газпром и Турецкий поток. И это серьезно

Ozy Media, YouTube, Goldman Sachs и ФБР. Невероятная история мошенничества в медиа из США

10 главных матчей "Шевы". Легенда украинского футбола Андрей Шевченко празднует 45-летие

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.