Правительство утвердило план по деоккупации и реинтеграции Крыма: что в документе
Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.
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"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма", – написал он.
Всего документ, опубликованный к заседанию правительства, включает в себя 158 пунктов.
План предусматривает систематический мониторинг нарушений Россией прав и свобод человека во временно оккупированном Крыму и создание госучреждения "Украинский национальный центр развития мира" для сбора доказательств преступлений РФ. Кроме этого власти намерены повышать медиаграмотность среди населения оккупированного Крыма.
Также в документе указано, что Украина будет препятствовать подаче воды на территорию Крыма до момента его деоккупации.
Планом предусмотрено создание законопроекта о функционировании государства в случае войны, приглашение наблюдателей НАТО к границам оккупированных территорий и усиление обороноспособности в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях на случай эскалации.
Власти Украины будут противодействовать контактам властей РФ с международными организациями на территории Крыма и настаивать на использовании термина "оккупационные власти Российской Федерации" во время упоминания государственных органов РФ и их представителей на оккупированных территориях в официальных документах и сообщениях.
Последний пункт – это проведение местных выборов после деоккупации полуострова.
Полный документ плана реализации стратегии по Крыму доступен здесь и здесь.
- 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
- 24 марта президент Владимир Зеленский утвердил стратегию по возвращению оккупированного полуострова.
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