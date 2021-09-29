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Правительство утвердило план по деоккупации и реинтеграции Крыма: что в документе

Цей матеріал також доступний українською
29.09.2021, 17:35
Правительство утвердило план по деоккупации и реинтеграции Крыма: что в документе - Фото
Денис Шмыгаль (Фото: пресс-служба Кабмина)

Кабинет министров утвердил план мероприятий по реализации стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированного Крыма. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль написал в своем Telegram-канале.

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"Документ станет комплексной дорожной картой по возврату украинского Крыма", – написал он.

Скріншот Telegam Дениса Шмигаль

Всего документ, опубликованный к заседанию правительства, включает в себя 158 пунктов.

План предусматривает систематический мониторинг нарушений Россией прав и свобод человека во временно оккупированном Крыму и создание госучреждения "Украинский национальный центр развития мира" для сбора доказательств преступлений РФ. Кроме этого власти намерены повышать медиаграмотность среди населения оккупированного Крыма.

Также в документе указано, что Украина будет препятствовать подаче воды на территорию Крыма до момента его деоккупации.

Планом предусмотрено создание законопроекта о функционировании государства в случае войны, приглашение наблюдателей НАТО к границам оккупированных территорий и усиление обороноспособности в Одесской, Николаевской, Херсонской и Запорожской областях на случай эскалации.  

Власти Украины будут противодействовать контактам властей РФ с международными организациями на территории Крыма и настаивать на использовании термина "оккупационные власти Российской Федерации" во время упоминания государственных органов РФ и их представителей на оккупированных территориях в официальных документах и сообщениях. 

Последний пункт – это проведение местных выборов после деоккупации полуострова.

Полный документ плана реализации стратегии по Крыму доступен здесь и здесь

  • 11 марта секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что совет принял проект "Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополь".
  • 24 марта президент Владимир Зеленский утвердил стратегию по возвращению оккупированного полуострова

Читайте также: Если мы откажемся от активной деоккупации Крыма – суверенной Украины не будет - Кулеба

Елизавета Кумбер
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Крым оккупация деоккупация Денис Шмыгаль
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