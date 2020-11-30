UA

Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

30.11.2020, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября - Фото

1. ГАЗПРОМ ЗА ГОД ПОТЕРЯЛ $20 МЛРД. УБЫТКИ РАСТУТ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РУБЛЯ И ПРОДАЖ ГАЗА В ЕВРОПУ. Чистый убыток ОАО Газпром составил $3,3 млрд по итогам трех кварталов текущего года, в то время как за аналогичный период прошлого года компания показала чистую прибыль в размере $16,5 млрд (подробнее).

2. ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ ВМЕШИВАЕТСЯ В РАБОТУ АНТИКОРСУДА – ВАКС. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТСРОЧКЕ НА ГОД ВВЕДЕНИЯ РРО. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения регистратора расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей (подробнее).

4. СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $20 000. В понедельник, 30 ноября, котировки биткоина достигли уровня свыше $19 686, согласно данным сервиса Coin Desk (подробнее).

5. ТАБАЧНЫЙ МОНОПОЛИСТ ВЫИГРАЛ У НАЛОГОВИКОВ СУД НА 226 МЛН ГРН. Суд признал противоправными и отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,4 млн грн налогов (подробнее).

6. РАДА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НЕ РАССМОТРИТ БЮДЖЕТ – РАЗУМКОВ. Верховная Рада на этой неделе не будет рассматривать в сессионном зале законопроект о бюджете на следующий год (подробнее).

Читайте также главный текст дня: Разбор | Что будет с гривней, если завтра локдаун. Разбор и прогноз курса доллара до 4 декабря

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер по роботі з внутрішніми клієнтами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
New business manager / New business director
Киев Ketchup Loyalty Eastern Europe
Керівник складу IT
Киев ЛІГА, Група компаній
Разместить вакансию
главное за день

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина

Історії"Машуня, посчитай таблетки". Хватило ли баскетболисту Окунскому перед смертью морфина
 