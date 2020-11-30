Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 30 ноября

1. ГАЗПРОМ ЗА ГОД ПОТЕРЯЛ $20 МЛРД. УБЫТКИ РАСТУТ ИЗ-ЗА ПАДЕНИЯ РУБЛЯ И ПРОДАЖ ГАЗА В ЕВРОПУ. Чистый убыток ОАО Газпром составил $3,3 млрд по итогам трех кварталов текущего года, в то время как за аналогичный период прошлого года компания показала чистую прибыль в размере $16,5 млрд (подробнее).

2. ЧЛЕН ВЫСШЕГО СОВЕТА ПРАВОСУДИЯ ВМЕШИВАЕТСЯ В РАБОТУ АНТИКОРСУДА – ВАКС. Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда обратилась в Высший совет правосудия и к генеральному прокурору с сообщением о вмешательстве в деятельность судей по осуществлению правосудия (подробнее).

3. ЗЕЛЕНСКИЙ ВНЕС В ВЕРХОВНУЮ РАДУ ЗАКОНОПРОЕКТ ОБ ОТСРОЧКЕ НА ГОД ВВЕДЕНИЯ РРО. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об отсрочке на год обязательного введения регистратора расчетных операций (РРО) для физлиц-предпринимателей (подробнее).

4. СТОИМОСТЬ БИТКОИНА ПРИБЛИЗИЛАСЬ К $20 000. В понедельник, 30 ноября, котировки биткоина достигли уровня свыше $19 686, согласно данным сервиса Coin Desk (подробнее).

5. ТАБАЧНЫЙ МОНОПОЛИСТ ВЫИГРАЛ У НАЛОГОВИКОВ СУД НА 226 МЛН ГРН. Суд признал противоправными и отменил налоговые уведомления-решения о начислении ООО "Тедис-Украина" к уплате 226,4 млн грн налогов (подробнее).

6. РАДА НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ НЕ РАССМОТРИТ БЮДЖЕТ – РАЗУМКОВ. Верховная Рада на этой неделе не будет рассматривать в сессионном зале законопроект о бюджете на следующий год (подробнее).

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Вадим Ребрина

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