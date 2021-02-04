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Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля

04.02.2021, 19:00
Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 февраля - Фото

1. СУД ОТМЕНИЛ НАЗНАЧЕНИЕ SKYUP НА МАРШРУТ КИЕВ-СТАМБУЛ ПО ИСКУ РОЗЫ ВЕТРОВ. Окружной админсуд Киева аннулировал приказ Госавиаслужбы, которым авиаперевозчику SkyUp предоставили право на полеты из Киева в Стамбул (подробнее). 

2. "ПОКАЖИТЕ ЦЕНУ ДЕЙСТВИЯМ ПУТИНА": БАЙДЕНА ПРИЗВАЛИ ВВЕСТИ САНКЦИИ ПРОТИВ NORD STREAM-2. Группа сенаторов США призвала Джо Байдена ввести санкции против строительства Северного потока-2 из-за решения суда РФ по Навальному (подробнее). 

3. АНТИКОРСУД ОСТАНОВИЛ РЕШЕНИЕ ПЕЧЕРСКОГО СУДА, ПО КОТОРОМУ ДЕЛО ТАТАРОВА ЗАБРАЛИ У НАБУ. Апелляционная палата ВАКС остановила исполнение решения суда, на основании которого дело замглавы Офиса президента было передано из НАБУ в СБУ (подробнее). 

4. НБУ В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ Е-ЛИМИТ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ПЕРЕВОДЫНацбанк увеличил е-лимит для ряда валютных операций физлиц по переводу средств за границу и на счета юрлиц-нерезидентов, открытые в Украине (подробнее).

5. БИЗНЕС НАЧАЛ ЧАЩЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ГОСОРГАНЫ – ОМБУДСМЕН. В IV квартале 2020 года Совет бизнес-омбудсмена в Украине получил 451 жалобу от бизнеса на действия государственных органов: большая часть жалоб поступила на налоговиков (подробнее). 

6. УЧЕНЫМ УДАЛОСЬ АКТИВИРОВАТЬ ИММУНИТЕТ ПРОТИВ ВИЧ: ФАЗА І ПО ВАКЦИНЕ ПРИЗНАНА УСПЕШНОЙ. Первая фаза клинических испытаний вакцина против вируса иммунодефицита человека "дала многообещающие результаты" (подробнее).

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Дарья Мостовая
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