Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 4 марта
1. ИНФЛЯЦИЯ УСКОРЯЕТСЯ: НБУ ПОВЫСИЛ УЧЕТНУЮ СТАВКУ ВПЕРВЫЕ ЗА 2,5 ГОДА. Правление Нацбанка решило повысить учетную ставку с 6% до 6,5% – это стало первым ужесточением политики НБУ с сентября 2018 года (подробнее).
2. ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ: ШМЫГАЛЬ НАЗВАЛ ПЯТЬ УСЛОВИЙ ДЛЯ ТРАНША. Украина должна выполнить еще пять условий Международного валютного фонда, чтобы получить следующий транш кредита (подробнее).
3. ВЕРХОВНАЯ РАДА РАССМОТРИТ ВОПРОС НАЦИОНАЛИЗАЦИИ МОТОР СИЧ – АРАХАМИЯ. На следующей неделе в парламент будет подан законопроект о национализации предприятия Мотор Сич для "урегулирования его правового статуса" (подробнее).
4. СЕВЕРНЫЙ ПОТОК-2. СТРОИТЕЛЬСТВО ГАЗОПРОВОДА ПРОДЛИЛИ ПОЧТИ НА ПОЛГОДА. Работы по укладке труб Северного потока-2 в водах Дании продлятся до конца сентября (подробнее).
5. КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ МАСКА УСПЕШНО СЛЕТАЛ ТУДА-ОБРАТНО. НО ПОТОМ ВСЕ РАВНО ВЗОРВАЛСЯ: ВИДЕО. В ночь на 4 марта по киевскому времени десятый тест-образец космического корабля Starship отправился в испытательный суборбитальный полет и вернулся почти в точку старта (подробнее).
6. ПОДТВЕРЖДЕНО. В УКРАИНЕ ЗАФИКСИРОВАН БОЛЕЕ ЗАРАЗНЫЙ БРИТАНСКИЙ ШТАММ КОРОНАВИРУСА – УЧЕНЫЕ. По словам профессора института им. Громашевского, в Украине было выявлено два случая британского штамма, оба – в Ивано-Франковске (подробнее).
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