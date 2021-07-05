Шесть главных новостей Украины и мира на 19:00 5 июля

1. КУЗНЯ НА РЫБАЛЬСКОМ ВОЗОБНОВИЛА СТРОИТЕЛЬСТВО БОЕВЫХ КАТЕРОВ ДЛЯ АРМИИ. ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском" возобновил строительство катеров для Вооруженных сил Украины (Подробнее).

2. САНКЦИИ СНБО. ЗАБЛОКИРОВАНЫ АКТИВЫ ПОЧТИ 200 КОМПАНИЙ ИЗ "СПИСКА КОНТРАБАНДИСТОВ". По инициативе Службы безопасности Украины заблокированы активы всех 174 компаний, против которых Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) ввел санкции (Подробнее).

3. СВАРИЛИ "ЗОЛОТОЙ" СТЫК. ВЕНГРИЯ СМОЖЕТ ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКИЙ ГАЗ В ОБХОД УКРАИНЫ. Сербская компания Srbijagas и венгерская FGSZ завершили строительство линейной части газопровода-перемычки между двумя странами, которой Венгрия сможет получать российский газ через черноморский газопровод, а не через Украину (Подробнее).

4. СЕТЬ АЗС GLUSCO НЕНАДОЛГО ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ. ЧТО ЭТО БЫЛО? Сеть автозаправочных станций Glusco возобновила реализацию нефтепродуктов после 115-дневного перерыва, вызванного решением властей (Подробнее).

5. УМЕР АКТЕР ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ. ОН ПОДДЕРЖИВАЛ ВОЙНУ ПРОТИВ УКРАИНЫ И ДАВАЛ ДЕНЬГИ БОЕВИКАМ. На 82-м году жизни от коронавируса скончался советский/российский актер и режиссер Владимир Меньшов (Подробнее).

6. В ПОЛЬШЕ ПИЛОТ ЯКОБЫ НЕ ДОПУСТИЛ НА РЕЙС RYANAIR В УКРАИНУ 30 ЧЕЛОВЕК. МИД НАЧАЛ ПРОВЕРКУ. Пилот рейса Ryanair FR6705 якобы не допустил на рейс Познань-Одесса 30 человек, заявляя, что он "король самолета" и выкрикивая пассажирам "Вон!" (Подробнее).

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Станислав Стороженко

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