На 82-м году жизни от коронавируса скончался советский/российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщается на сайте киностудии Мосфильм.

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В свое время ему присудили кинопремию Оскар за фильм "Москва слезам не верит", также он был номинантом Берлинского кинофестиваля. Среди прочих, Меньшов режиссировал такие фильмы как "Ширли-мырли" и "Любовь и голуби".

В 2018 году его Минкульт Украины включил его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Годом ранее Меньшов на вопрос, что нужно было делать России после захвата Крыма, ответил: "Вероятно, надо было брать Донбасс". Помимо этого, Меньшов известен тем, что передал 1 млн рублей российским боевикам в ОРДЛО.

В декабре 2020-го умер российский актер Валентин Гафт. Он говорил: "Кому нужна Украина? Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь".

В январе 2021-го в Москве в возрасте 87 лет умер российский артист Василий Лановой. По его словам, он всегда считал Крым "российским".

Станислав Стороженко

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