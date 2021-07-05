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Умер актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2021, 11:14
Умер актер Владимир Меньшов. Он поддерживал войну против Украины и давал деньги боевикам - Фото
Владимир Меньшов (Фото - Известия)

На 82-м году жизни от коронавируса скончался советский/российский актер и режиссер Владимир Меньшов. Об этом сообщается на сайте киностудии Мосфильм.

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В свое время ему присудили кинопремию Оскар за фильм "Москва слезам не верит", также он был номинантом Берлинского кинофестиваля. Среди прочих, Меньшов режиссировал такие фильмы как "Ширли-мырли" и "Любовь и голуби".

В 2018 году его Минкульт Украины включил его в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Годом ранее Меньшов на вопрос, что нужно было делать России после захвата Крыма, ответил: "Вероятно, надо было брать Донбасс". Помимо этого, Меньшов известен тем, что передал 1 млн рублей российским боевикам в ОРДЛО. 

Станислав Стороженко
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Владимир Меньшов актер коронавирус
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